影／焚化爐回饋金3500萬不給了 高雄8里300人抗議要董事長下台

高雄市可威公司於大發工業區設焚化爐，附近大寮等8里組回饋金委員會，由可威依每季焚化量支付回饋金3500萬元，但去年底新任董事長蕭永達上任後，以公司財務不佳撤銷這筆回饋金，因協調不成，今天上午近300名民眾集結廠區抗議，要求董事長下台，並續依合約給付回饋金。

高雄市大發工業區周圍的大寮、昭明、新厝、潮寮、會結、過溪、上寮、義仁等8個里里長和近300名在地民眾，在市議員邱于軒、王耀裕及李雨庭等人帶領下，今天上午7時30分在大發工業區內的可威公司廠區前集結，居民手持「回饋金是我們的權利不是施捨」、「不要回饋公司關廠」、「背信董事長下台」等布條，要求可威公司正面回應。

抗議民眾提出3項訴求要求董事長下台，並依合約由可威公司繼續付營運回饋金，除非該公司關廠；以及興建獎勵金補助金重新議約，並回歸經濟部工業局於2005年的範本辦理且分二期支付地方。

可威公司地方回饋金係因榮工公司於國營時期於大發工業區設置焚化爐，工業區附近的8個里代表組成「大發工業區特殊性廢棄物焚化處理廠興建操作營運回饋金管理委員會」，可威於每季依照焚化量支付每噸200元營運回饋金，榮工民營化成立可威公司後，回饋金提高至每噸300元。

2024年可威的焚化新線建置完成，回饋金委員要求可威建置新線應比照原有焚化線計算營運回饋金，並支付興建設施回饋金。可威基於敦親睦鄰，並同時考量公司營運狀況，經董事會通過比照舊線每季依焚化量支付每噸300元回饋 金及分期支付興建設施回饋金共3500萬元。

可威從2019年至2025年焚化量支付營運回饋金計3084萬元及興建設施回饋金 840萬元。董事長蕭永達去年12月上任後，以公司財務狀況不佳，今年4月23日和回饋金委員會召開協調會，以現階段公司嚴重虧損，打算撤銷興建回饋金 3500萬元，回饋金委員會當時建議給付期限可配合公司營運狀況延期5至10 年，雙方未有共識。

高雄市大寮里等8里近300人今天上午集結大發工業區內的可威公司廠區前，抗議業者撤銷3500萬元回饋金。圖／市議員邱于軒提供