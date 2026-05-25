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瑪家鄉代下村考察傻眼 嘆「果樹不長果長垃圾！」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，瑪家鄉民代表柯俊傑近日代表會下村考察，看到滿堆垃圾，感到痛心，「果樹不長果，長垃圾」。圖／取自柯俊傑臉書
屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，瑪家鄉民代表柯俊傑近日代表會下村考察，看到滿堆垃圾，感到痛心，「果樹不長果，長垃圾」。圖／取自柯俊傑臉書

屏東縣瑪家鄉部落周邊近日遭亂倒垃圾，瑪家鄉民代表會近期下村考察時185沿山線與涼山社區周邊時，目睹寶成二號橋及郵局往墳墓方向右側堆滿垃圾，場景「令人瞠目結舌」，鄉民代表柯俊傑更感嘆「涼山不情歌，涼心的瑪家鄉」。

「果樹不長果，長垃圾！土石不流，流垃圾」，鄉民代表柯俊傑語重心長說，日前玉泉社區、北涼道路接連出現垃圾亂象，地方憂心，沒想到涼山社區情況更嚴重。大家平時高談部落榮耀與文化自信，但回到生活現場，卻看見祖先留下土地遭垃圾汙染，令人痛心，也讓族人深刻反思。

柯俊傑說，亂倒垃圾未必是當地居民所為，但垃圾既棄置在涼山部落土地，地方有責任守護環境。他呼籲公所及相關單位追查，透過搜證、舉發方式查辦，絕不能姑息破壞自然環境的行為，「應把原本屬於大自然的生命還回去」。

屏東縣府環保局表示，上周派人稽查，現場多為一般生活垃圾，翻找垃圾內容，發現其中有網路購物包裹資料，將通知包裹收件人到案說明，後續依廢棄物清理法相關規定裁罰。

環保局表示，將釐清亂丟垃圾場域是屬於私人土地、還是公有地等，請土地所有權人盡快清除。也啟動科技執法監控，若查到任意棄置垃圾行為，依違反廢棄物處理法處1200元以上、6000元以下罰鍰，也提醒切勿貪圖方便違法棄置垃圾，共同維護部落及山林環境。

屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，環保局派人稽查多為一般生活垃圾，將依廢棄物清理法相關規定裁罰。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，環保局派人稽查多為一般生活垃圾，將依廢棄物清理法相關規定裁罰。圖／屏東縣府環保局提供

屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，環保局派人稽查多為一般生活垃圾，將依廢棄物清理法相關規定裁罰。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣瑪家鄉185沿山線涼山部落周邊驚傳遭亂倒垃圾，環保局派人稽查多為一般生活垃圾，將依廢棄物清理法相關規定裁罰。圖／屏東縣府環保局提供

涼山 屏東縣 廢棄物 環保局

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