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星期評論／高雄205兵工廠開發 先縮短整治期

聯合報／ 本報記者張議晨

高雄前鎮區面積逾五十八公頃的國防部軍備局二○五兵工廠舊址已淨空、進入實質開發，不過土地須等到二○二九年汙染整治完成，定調開發主導權留待下屆市長，然而，藍、綠市長參選人目前對開發方向想法差異大，這塊南高雄最大面積的「素地」，可別淪為另場大型房地產開發。

北高雄在高鐵、巨蛋商圈加上台積電設廠帶動之下，房市與人口蓬勃發展，開發更早的南高雄，隨著商圈北移，雖有亞洲新灣區的口號加持，喊了十多年，卻始終缺少能翻轉南北發展的核心開發案，二○五兵工廠便是南高雄引頸期盼、用以均衡南北發展的王牌。

二○五兵工廠的遷建始於前市長陳菊時代，市府採「代拆代建、先建後遷」模式辦理，成功爭取到國防部釋出土地，整塊區域遷建從陳菊到韓國瑜、陳其邁歷時多任市長，直到去年軍備局大樹營區完工，兵工廠才得以全數完成遷移。

去年營區完成點交，不過該區域因土壤長期受汙染被列管，面臨要先完成全區整治，才能辦理區段徵收，按規畫得等到二○二九年才能完成。

換言之，兵工廠的願景要能發酵，還要再等上三年，隨著高雄軟體園區陸續有大廠投資，近日高市多名議員都希望整治加快，不要錯過近年黃金開發期。

對現任執政團隊而言，二○五兵工廠點交完成是功德圓滿的政績，對於有志角逐下屆高雄市長的參選人來說，這片五十八公頃的荒地，是市中心最後一塊大型可開發土地，也是真正的考題。

目前藍綠陣營對二○五的想像高度分歧，有人主張打造巨蛋園區、有人喊出「新政治中心」，關鍵在於，這三年的整治期程如何縮短，以及這塊土地究竟要如何與高雄軟體園區、產業布局串聯，全視未來市長如何打造治理城市的高度。

高雄 國防部 高鐵 兵工廠 台積電

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