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打通「任督二脈」！高雄車站將建南北地下連通道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄車站南北向未設置地下連通道，行人需穿越平面建國路、九如路才能抵達站體，鐵道局將斥資廿七億興建，打通車站「任督二脈」。記者宋原彰／攝影
高雄車站南北向未設置地下連通道，行人需穿越平面建國路、九如路才能抵達站體，鐵道局將斥資廿七億興建，打通車站「任督二脈」。記者宋原彰／攝影

高雄車站南北向未設地下連通道，行人要穿越平面道路才能抵達站體，增加事故風險且不便；高市府和鐵道局提送修正報告獲中央核定，將斥資廿七億元興建穿越九如路、建國路口的地下連通道，並在博愛路、中山路設置出入口，完工後行人可直接穿越車站南北，打通「任督二脈」。

捷運高雄車站四處出口位在車站站體內，民眾在博愛路與九如路口、中山路與建國路口時，需通過馬路才能搭捷運或台鐵。行政院已核定兩處路口地下連通道工程委託設計及監造技術初步設計，經費廿七點七八億元，施工期約三年。

鐵道局簡報指出，連通道將設在高雄車站Ｕ１大廳，由車站本身三一五公尺的地下動線連結南北，從下沉大廳往南經過捷運高雄車站一號出口，再往南跨過建國路，往北則經過捷運站四號出口，往北跨過九如路，分別在博愛一路兩側、中山一路兩側設置出入口。

消息曝光後，臉書粉專「高雄好過日」分析，此設計在南側會穿越位在Ｕ１層停車場，屆時停車動線需更動，且跨越道路若採明挖工法，需輪流封閉部分車道，對交通是一大挑戰，需注意隧道上浮效應和捷運隧道形變風險。

市民回響熱烈，有人說，高雄車站「孤島式設計」無法有效疏散人潮，東南西北的紅綠燈秒數逾百秒，樂見政府打造連通道。

更有人大膽許願，期待高雄車站地下街往南直達美麗島站，將來三鐵共構更便利。

高雄車站 捷運 行政院 臉書

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