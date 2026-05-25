高雄車站路口危機 人行道缺防護網

高雄車站完工後人潮回流，但周邊人行道因緊鄰中山路、博愛路龐大車潮，且位在城市中軸線，大量車輛「直面」人行道行駛，恐過彎暴衝引發行人不安，民代建議人行道加設實體欄杆，但也有人認為會影響整體美觀，盼審慎評估。高市府表示，已有改善方案送中央。

副市長林欽榮表示，車站工程尚有結餘款，考量帝冠車站前「紅鯉魚」雕塑已亮相，欄杆工程不宜影響景觀，會建議比照東京車站，採用線條簡潔且穿透性高的欄杆。

高雄新火車站二○二四年底完工，雲朵天棚和下沉式廣場、車站地下街等特色吸引人潮，捷運日均人次達三點四萬人，台鐵出入旅客也近三萬人次之多。

車站兩側道路已形成「環抱式路型」車流，加上南北側建國路、九如路也是市區主要幹道，車流量大。民眾抱怨說，周邊人行道未設防護柵欄，「行人與汽車的來向直接對衝，太危險」。

中山路、博愛路的南北車流直接朝著火車站行駛而來，鄰近車站的雄中學生觀察發現，會有失控駕駛高速衝入車站逼近行人，且站東、站西路路口會有大轉彎，過彎失控恐衝撞人行道街角。

市議員湯詠瑜也認為車站路緣側對行人很不友善，她說，以前總統府曾遭砂石車衝入大門，事後加裝車輛攔阻系統、地虎閘及鋼質花台等，日本東京車站與美國紐約車站也在路緣側設置欄杆、車阻柱，另在五福路圓環因發生日本遊客遭撞事故，事後人行道緊急加裝實體欄杆。

高雄行人路權協會秘書長簡子祥表示，國際車站在人行環境設置防撞柱已是常態，五福圓環欄杆為深棕色圓柱體，景觀衝突性低且堅固，應能比照。

但也有市民認為，車站附近人行空間尚足，欄杆恐影響整體站前景觀。

交通局說明，站前空間屬鐵道局維管，會勘後評估在車站前裝設石椅，兼顧防撞安全性和降低實體欄杆的視覺衝擊，前站側面人行道區域則可裝設欄杆，並維持人行道兩公尺淨寬，相關設計方案已提送中央。