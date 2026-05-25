聽新聞
0:00 / 0:00

高雄車站路口危機 人行道缺防護網

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄車站近年車潮、人潮增加，但周遍人行道未設置實體欄杆，民眾擔憂車輛暴衝或過彎恐直接撞擊行人，高市府承諾盡早施作。記者宋原彰／攝影 宋原彰
高雄車站近年車潮、人潮增加，但周遍人行道未設置實體欄杆，民眾擔憂車輛暴衝或過彎恐直接撞擊行人，高市府承諾盡早施作。記者宋原彰／攝影 宋原彰

高雄車站完工後人潮回流，但周邊人行道因緊鄰中山路、博愛路龐大車潮，且位在城市中軸線，大量車輛「直面」人行道行駛，恐過彎暴衝引發行人不安，民代建議人行道加設實體欄杆，但也有人認為會影響整體美觀，盼審慎評估。高市府表示，已有改善方案送中央。

副市長林欽榮表示，車站工程尚有結餘款，考量帝冠車站前「紅鯉魚」雕塑已亮相，欄杆工程不宜影響景觀，會建議比照東京車站，採用線條簡潔且穿透性高的欄杆。

高雄新火車站二○二四年底完工，雲朵天棚和下沉式廣場、車站地下街等特色吸引人潮，捷運日均人次達三點四萬人，台鐵出入旅客也近三萬人次之多。

車站兩側道路已形成「環抱式路型」車流，加上南北側建國路、九如路也是市區主要幹道，車流量大。民眾抱怨說，周邊人行道未設防護柵欄，「行人與汽車的來向直接對衝，太危險」。

中山路、博愛路的南北車流直接朝著火車站行駛而來，鄰近車站的雄中學生觀察發現，會有失控駕駛高速衝入車站逼近行人，且站東、站西路路口會有大轉彎，過彎失控恐衝撞人行道街角。

市議員湯詠瑜也認為車站路緣側對行人很不友善，她說，以前總統府曾遭砂石車衝入大門，事後加裝車輛攔阻系統、地虎閘及鋼質花台等，日本東京車站與美國紐約車站也在路緣側設置欄杆、車阻柱，另在五福路圓環因發生日本遊客遭撞事故，事後人行道緊急加裝實體欄杆。

高雄行人路權協會秘書長簡子祥表示，國際車站在人行環境設置防撞柱已是常態，五福圓環欄杆為深棕色圓柱體，景觀衝突性低且堅固，應能比照。

但也有市民認為，車站附近人行空間尚足，欄杆恐影響整體站前景觀。

交通局說明，站前空間屬鐵道局維管，會勘後評估在車站前裝設石椅，兼顧防撞安全性和降低實體欄杆的視覺衝擊，前站側面人行道區域則可裝設欄杆，並維持人行道兩公尺淨寬，相關設計方案已提送中央。

人行道 高雄車站 高雄 總統府

延伸閱讀

淡江大橋通車首周湧人潮 新北交通局：車多緩行順暢

網紅轟「螺絲鬆了」徒手轉下淡江大橋螺帽 公路局：勿私自拆除公共設施

淡江大橋護欄遭網紅批有危險 公路局曬證據駁斥「勿造謠」

微風1分之差未拿下經營權…北車商場案爭議「今回覆最終日」 台鐵回應了

相關新聞

今年首例本土登革熱隱匿活動史 高雄重罰汽修師傅18萬元

高雄市昨出現今年全國首例本土登革熱確診個案，前鎮區及苓雅區共9里列入高度警戒區，近120人接受採檢。高市衛生局晚間表示，這名66歲確診個案在疫調時拒絕及規避提供活動史，後續才坦承曾去仁武、大社、新興、苓雅等區及屏東縣，依違反傳染病防治法從重裁罰18萬元。

高雄車站路口危機 人行道缺防護網

高雄車站完工後人潮回流，但周邊人行道因緊鄰中山路、博愛路龐大車潮，且位在城市中軸線，大量車輛「直面」人行道行駛，恐過彎暴衝引發行人不安，民代建議人行道加設實體欄杆，但也有人認為會影響整體美觀，盼審慎評估。高市府表示，已有改善方案送中央。

打通「任督二脈」！高雄車站將建南北地下連通道

高雄車站南北向未設地下連通道，行人要穿越平面道路才能抵達站體，增加事故風險且不便；高市府和鐵道局提送修正報告獲中央核定，將斥資廿七億元興建穿越九如路、建國路口的地下連通道，並在博愛路、中山路設置出入口，完工後行人可直接穿越車站南北，打通「任督二脈」。

星期評論／高雄205兵工廠開發 先縮短整治期

高雄前鎮區面積逾五十八公頃的國防部軍備局二○五兵工廠舊址已淨空、進入實質開發，不過土地須等到二○二九年汙染整治完成，定調開發主導權留待下屆市長，然而，藍、綠市長參選人目前對開發方向想法差異大，這塊南高雄最大面積的「素地」，可別淪為另場大型房地產開發。

廣角鏡／屏東九如鄉農會推日本越光米 上架就銷售一空

有檸檬故鄉美稱的屏東縣九如鄉，鄉農會近期引進日本品種的越光米，鼓勵農民從種蓬萊米改越光米，農會總幹事龔泰文說，越光米產量只有蓬萊米的一半，但台灣民眾喜歡吃日本米，首批「日本種優質越光米」以推廣價上架，很快銷售一空，盼讓更多農民進入稻米市場，並形塑九如鄉農會品牌。

高雄捷運岡山路竹延伸線「工程最大阻礙」將移除 助整體進度提升

高雄捷運岡山路竹延伸線2A工程將建置5站，包括岡山農工、本洲產業園區、南科高雄園區、南路竹等，2023年開工至今進度達33%，工程最大阻礙為台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水老舊幹管，捷運局需做遷管前置作業，才能施作高架橋墩、車站結構等後續工程，預計7月底將完成最後作業，移除阻礙管線後，捷運主體就能大幅開展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。