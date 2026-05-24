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今年首例本土登革熱隱匿活動史 高雄重罰汽修師傅18萬元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市出現今年首例本土登革熱，防疫人員針對警戒區範圍進行戶內積水處進行水噴作業。圖／高市衛生局提供
高雄市出現今年首例本土登革熱，防疫人員針對警戒區範圍進行戶內積水處進行水噴作業。圖／高市衛生局提供

高雄市昨出現今年全國首例本土登革熱確診個案，前鎮區及苓雅區共9里列入高度警戒區，近120人接受採檢。高市衛生局晚間表示，這名66歲確診個案在疫調時拒絕及規避提供活動史，後續才坦承曾去仁武、大社、新興、苓雅等區及屏東縣，依違反傳染病防治法從重裁罰18萬元。

前鎮區一名在住家修車的汽修師傅昨因高燒38.7度，且有頭痛、肌肉痠痛等症狀前往診所就醫，經抽血檢驗登革熱NS1快篩陽性、PCR陽性第一型確診。

高市衛生局疫調後劃定前鎮區忠孝、復國、興中、興東、竹西、竹中6里以及苓雅區林興、林華、光華3里為高度警戒區，並針對個案活動足跡與住家周邊擴大採檢近120人。

高市衛生局晚間表示，針對昨日公布新增今年全國本土首例登革熱確診個案，衛生局人員在第一時間啟動疫調時，該個案拒絕並規避提供相關活動足跡，已嚴重影響釐清感染源，並大幅增加社區傳播潛在風險。

針對該個案行為，衛生局今日認定已違反「傳染病防治法」第43條第2項規定，爰依同法第67條第1項第3款規定從重裁罰18萬。此外，該個案住家周遭社區仍發現多處髒亂點與積水容器，顯見民眾主動防疫意識不足，將嚴重影響化學防治成效，呼籲民眾共同努力防範。

登革熱 高雄市 衛生局

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