高雄捷運岡山路竹延伸線「工程最大阻礙」將移除 助整體進度提升

高雄捷運岡山路竹延伸線2A工程將建置5站，包括岡山農工、本洲產業園區、南科高雄園區、南路竹等，2023年開工至今進度達33%，工程最大阻礙為台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水老舊幹管，捷運局需做遷管前置作業，才能施作高架橋墩、車站結構等後續工程，預計7月底將完成最後作業，移除阻礙管線後，捷運主體就能大幅開展。

岡山路竹延伸線2A階段土建暨軌道工程，起點在岡山車站向北（不含）行經岡山農工（RK2）、本洲產業園區（RK3）、南科高雄園區（RK4）、高苑科技大學（RK5）、南路竹（RK6），長約7.75公里，2B階段為後續擴充，建置路竹站（RK7）、大湖站（RK8），長約3.87公里，全線採高架設置，總長約11.62公里，將服務岡山、路竹區，和北高雄產業廊帶的就業及進駐人口。

高雄捷運岡山路竹延伸線分兩階段推動，共計建置RK1至RK8，8座高架捷運車站。第1階段路線自紅線R24車站往北至RK1車站，已於前年6月通車營運，第2階段細分為第2A、2B階段，其中第2A階段工程（RK2至RK6站）已於2023年初開工，截至今年5月20日進度已達33.59%。

捷運局表示，岡山路竹延伸線第2A工程重大挑戰為台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水大型老舊幹管，需施作幹管遷改作業，捷運局與台水公司達成共識，採取「委託代辦、同步建設」模式，將管線遷改視為捷運主體工程的前置工程，預計今年7月底後完成最後階段切換作業，移除大型阻礙管線後，捷運主體工程就能大幅開展。

因自來水大型老舊幹管沿線既有管線錯綜複雜且建置年代久遠，捷運局為強化公共工程施工效率、捷運通車後市容景觀、避免路面重複挖掘施工，在長約8公里的台1線捷運施工廊帶中，整合協調台電、瓦斯等民生管線，配合捷運進度同步遷改、更新與下地作業，汰換已屆年限的老舊幹管，不僅根除漏水風險、保障供水穩定

捷運局表示，隨著地底障礙掃除，施工將銜接施作高架橋墩柱、橋面板、車站結構及軌道鋪設等後續工序，第2A階段工程完工後，將自RK1岡山車站起，銜接岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、台鋼科技大學及路竹市區等重要節點。屆時除能大幅紓解台1線與國道1號的尖峰交通壅塞，更將一舉串聯北高雄產業園區與學區，帶動區域整體發展。

高雄捷運岡山路竹延伸線2A工程最大阻礙為台1線省道下方、直徑達2000mm的自來水老舊幹管，捷運局需做遷管前置作業，才能施作高架橋墩、車站結構等後續工程。圖／高雄市捷運局提供