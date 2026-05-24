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屏東九如鄉農會推日本越光米 一上架銷售一空

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（右）輔導農民，近期引進日本品種越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文（右）輔導農民，近期引進日本品種越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉有檸檬故鄉美稱，長年生產水果、蔬菜、瓜果類為特色，九如鄉農會近期引進日本品種的越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，近期農會推出後很快銷售一空，盼打造九如鄉稻米品牌。

八八風災後，高灘地禁止種植高莖作物，不少農民改在高灘地種水稻、或養泰國蝦，九如鄉農會總幹事龔泰文說，九如鄉轄內高灘地，種植水稻面積約100公頃，現階段約20多農民投入種水稻。

「日本越光米的優點黏性佳、香氣十足且粒粒分明！」龔泰文說，台灣民眾喜歡吃日本米，農會也逐步鼓勵農民從原本種植蓬萊米改種植越光米，讓喜愛吃日本米的消費者，不用再飛到日本。

龔泰文說，雖然越光米的品質佳，但是其產量只有蓬萊米的一半，一分地產量約1000台斤，也漸漸輔導農民從以前追求產量的觀念改轉為對品質的要求，鄉內有農民開始種植越光米，也將在外縣市種植的經驗分享給在地農民。

「高灘地沖積土土壤肥沃，病蟲害防治只需1到2次」，龔泰文說，農民在相對安全環境種水稻，未來可投入一、二期稻作，第三期改種毛豆、紅豆等輪作。

龔泰文說，農會推出的首批越光米已在超市上架，上架後很快就銷售一空，1公斤裝每包120元、3公斤裝每包360元，現為推廣價，盼能形塑九如鄉農會品牌，讓更多農民進入稻米市場。也希望平價推廣，產量穩定後，打造品牌，幫助更多農民搶進稻米市場。

屏東縣九如鄉農會近期引進日本品種的越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，近期農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會近期引進日本品種的越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，近期農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文輔導農民，近期引進日本品種越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影
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屏東縣九如鄉農會近期引進日本品種的越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，近期農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉農會近期引進日本品種的越光米種植，推出「日本種優質越光米」，以市價一半的推廣價，近期農會推出後很快銷售一空，盼推出九如鄉稻米品牌。記者劉星君／攝影

屏東 農會 日本 稻米

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