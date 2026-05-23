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熱帶醫學之父萬巴德來台160周年 高雄旗津重現百年傳奇

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市衛生局今天在旗津醫院門口設置醫學史紀念碑。圖／高雄市衛生局提供
高雄市衛生局今天在旗津醫院門口設置醫學史紀念碑。圖／高雄市衛生局提供

160年前，年僅21歲英國醫師萬巴德在高雄旗津擔任海關醫官，卻意外開啟一場改變世界醫學史的觀察與研究，而被稱為「熱帶醫學之父」；高雄市衛生局今天在旗津醫院門口以萬巴德肖像、瘧蚊研究、旗後燈塔與開港帆船等元素設打造醫學史紀念碑，重現旗津作為熱帶醫學重要歷史起點。

衛生局長黃志中指出，萬巴德1866年抵達旗後後，曾於馬雅各設立的醫館服務，當時南台灣瘧疾、霍亂、絲蟲病等熱帶疾病盛行，也正因長期身處疫病現場，讓他開始注意到病媒昆蟲與疾病之間的關聯。

後來，萬巴德證實蚊子是絲蟲病的中間宿主，提出瘧疾與登革熱可能經由蚊子傳播的理論，這項發現不只翻轉人類對傳染病的理解，也成為現代病媒防治與熱帶醫學的重要基礎。

更關鍵的是，他之後回到英國，在倫敦創立全球第一所熱帶醫學院，建立完整的熱帶疾病研究體系，今日全球面對登革熱、瘧疾等病媒傳染病的防治知識，源頭之一正是來自160年前高雄旗後的醫療現場。

旗津醫院今為醫學史紀念碑揭牌，象徵旗津曾是全球熱帶醫學的重要起點，國家衛生研究院院長司徒惠康表示，在全球化與氣候變遷影響下，新興傳染病風險升高，未來將持續投入感染症研究、病媒監測與智慧科技應用，延續萬巴德重視實證科學與公衛精神。

高雄師範大學副教授許惇偉透露，這次聯繫萬巴德曾外孫高登‧曼森醫師，並獲贈1927年出版The Life and Work of Sir Patrick Manson傳記，書中詳實記錄萬巴德在台灣、香港與廈門等地的研究歷程。

台灣健康識能與傳播學會理事長張武修也介紹新書「曼森傳奇：破曉之光」，描寫萬巴德在醫療資源匱乏、疾病肆虐的年代，只靠一部顯微鏡與臨床觀察，逐步揭開熱帶疾病傳播的秘密。

高雄市政府衛生局長黃志中與國衛院司徒惠康院長等14人共同揭牌，見證萬巴德於打狗行醫與研究的歷史足跡。圖／高雄市衛生局提供
高雄市政府衛生局長黃志中與國衛院司徒惠康院長等14人共同揭牌，見證萬巴德於打狗行醫與研究的歷史足跡。圖／高雄市衛生局提供

英國 高雄 蚊子

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