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曹賜斌白疤研究赴美演講獲國際回響 返台再奪高雄十大傑出市民傳馨獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
曹賜斌醫師受邀赴美國波士頓發表白疤顏色治療專題演講。圖／曹賜斌提供
曹賜斌醫師受邀赴美國波士頓發表白疤顏色治療專題演講。圖／曹賜斌提供

台灣整形外科名醫、國際白疤中心創辦人曹賜斌，上周受邀赴美國波士頓美容外科醫學殿堂發表白疤治療專題演講，高雄市十大傑出市民傳馨獎得獎名單昨出爐，他再摘下醫療創新科技類得主，成為今年高雄醫療界受矚目的代表人物。

5月初，美國波士頓舉辦年度學術大會首度設立東方美容整形創新論壇，邀集美國、台灣、韓國、中國等地亞裔整形外科醫師發表創新研究，曹賜斌是論壇中唯一代表台灣的醫師，主講多年投入研究的白疤顏色再生術。

曹賜斌分享了白疤色素再生與修復成果，強調透過再生醫學技術，可改善傳統白疤色差問題，達到接近看不出手術痕跡的程度，現場與來自全球各地的整形外科醫師交流後，引起不少回響。

他表示，許多與會醫師對白疤治療效果感到驚訝，有醫師表達返國後能將技術理念帶回與疤痕治療團隊分享，還有美國醫師邀請他赴醫院進行白疤手術交流。

同行的台灣代表團在會場拉起台灣隊的英文布條，提高台灣能見度，引起不少華裔醫師注意並主動合影，一名希臘整外年輕住院醫師詢問是否有機會來台擔任研究員，曹展現善意當場邀請對方一起參與今年9月TSAPS國際年會。

曹賜斌指出，ASAPS是全球美容整形外科重要學術組織，官方期刊ASJ也是美容整形領域具代表性的SCI期刊，他提到，自己過去兩篇白疤治療創新論文，已分別於2019年及2021年刊登於ASJ，並連續7年受聘擔任期刊論文審查委。

曹賜斌開心說，能在恩師羅慧夫的美國家鄉發表與唇顎裂白疤的研究成果，別具意義，他希望透過「治白疤、除心疤」，延續恩師用愛彌補的精神，也讓更多患者免於長期承受外觀與心理上的傷痕。

在國際學術舞台受肯定之際，曹賜斌也喜獲第7屆傳馨獎醫療創新科技類當選人，本屆獲獎者皆長年深耕教育、公益、醫療、文化與公共服務領域，以專業與奉獻成為城市重要力量，希望透過典範人物故事，傳遞善念與城市溫度。

外籍整形外科年輕醫師爭相與曹賜斌合影。圖／曹賜斌提供
外籍整形外科年輕醫師爭相與曹賜斌合影。圖／曹賜斌提供

曹賜斌醫師赴美國美容外科醫學會的學術殿堂發表白疤顏色治療論文。圖／曹賜斌提供
曹賜斌醫師赴美國美容外科醫學會的學術殿堂發表白疤顏色治療論文。圖／曹賜斌提供

曹賜斌醫師與美容外科醫學會理事長合影。圖／曹賜斌提供
曹賜斌醫師與美容外科醫學會理事長合影。圖／曹賜斌提供

同行的台灣代表團在大會拉起台灣隊的英文布條，提高台灣能見度。圖／曹賜斌提供
同行的台灣代表團在大會拉起台灣隊的英文布條，提高台灣能見度。圖／曹賜斌提供

高雄 整形 美國

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