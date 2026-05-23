曹賜斌白疤研究赴美演講獲國際回響 返台再奪高雄十大傑出市民傳馨獎
台灣整形外科名醫、國際白疤中心創辦人曹賜斌，上周受邀赴美國波士頓美容外科醫學殿堂發表白疤治療專題演講，高雄市十大傑出市民傳馨獎得獎名單昨出爐，他再摘下醫療創新科技類得主，成為今年高雄醫療界受矚目的代表人物。
5月初，美國波士頓舉辦年度學術大會首度設立東方美容整形創新論壇，邀集美國、台灣、韓國、中國等地亞裔整形外科醫師發表創新研究，曹賜斌是論壇中唯一代表台灣的醫師，主講多年投入研究的白疤顏色再生術。
曹賜斌分享了白疤色素再生與修復成果，強調透過再生醫學技術，可改善傳統白疤色差問題，達到接近看不出手術痕跡的程度，現場與來自全球各地的整形外科醫師交流後，引起不少回響。
他表示，許多與會醫師對白疤治療效果感到驚訝，有醫師表達返國後能將技術理念帶回與疤痕治療團隊分享，還有美國醫師邀請他赴醫院進行白疤手術交流。
同行的台灣代表團在會場拉起台灣隊的英文布條，提高台灣能見度，引起不少華裔醫師注意並主動合影，一名希臘整外年輕住院醫師詢問是否有機會來台擔任研究員，曹展現善意當場邀請對方一起參與今年9月TSAPS國際年會。
曹賜斌指出，ASAPS是全球美容整形外科重要學術組織，官方期刊ASJ也是美容整形領域具代表性的SCI期刊，他提到，自己過去兩篇白疤治療創新論文，已分別於2019年及2021年刊登於ASJ，並連續7年受聘擔任期刊論文審查委。
曹賜斌開心說，能在恩師羅慧夫的美國家鄉發表與唇顎裂白疤的研究成果，別具意義，他希望透過「治白疤、除心疤」，延續恩師用愛彌補的精神，也讓更多患者免於長期承受外觀與心理上的傷痕。
在國際學術舞台受肯定之際，曹賜斌也喜獲第7屆傳馨獎醫療創新科技類當選人，本屆獲獎者皆長年深耕教育、公益、醫療、文化與公共服務領域，以專業與奉獻成為城市重要力量，希望透過典範人物故事，傳遞善念與城市溫度。
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