快訊

數據中心達物理極限 黃仁勳：台積電是輝達突破傳輸極限後盾

中日關係在APEC部長會能破冰？日經產大臣：跟王文濤短暫站立交談

聽新聞
0:00 / 0:00

總統直選30周年 總統府音樂會移師屏東唱出多元之聲

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

今年為總統直選30周年，「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，賴清德總統、屏東縣長周春米等人都到場參與。音樂會邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。

總統府音樂會規畫「島嶼回聲」、「自由綻放」、「自信引領」、「攜手同行」、「守望台灣」五大主軸，串聯台灣民主的發展，連結人民、土地與時代記憶，以不同聲音，演唱出台灣豐富多元的歷史與文化。

演出陣容包括歌手及藝人曹雅雯、潘麗麗、陳明章、戴曉君、陳建年等人，另外還有金曲獎得獎歌手米莎、流氓阿德、吳永吉、黃宇寒等人。在地的娜麓灣樂舞劇團、屏東聯合管樂團、豐田國小合唱團，及來自紐西蘭的毛利人團體，也都受邀參加演出。

演出的曲目則是跨世代、跨語言、跨族群，包括原住民族、客家、閩南、新住民文化，從台語經典、電子音樂、饒舌、搖滾到世界音樂，包括「阮若打開心內的門窗」、「伊是咱的寶貝」、「島嶼天光」等多首知名歌曲，唱出屬於台灣的多元聲音。

現場也設置戶外轉播區，讓無法入場的民眾共襄盛舉，另外也規畫市集攤位、街頭演出，及「民主補課」互動攤位，彙整台灣民主化的歷史事件，設計成考卷，以互動題目讓民眾重新認識台灣民主發展的重要歷程。

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，現場也設置戶外轉播區。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，現場也設置戶外轉播區。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今天晚上移師屏東縣立體育館登場，也邀請紐西蘭毛利人團體前來演出。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今天晚上移師屏東縣立體育館登場，也邀請紐西蘭毛利人團體前來演出。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今天晚上移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影
「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今天晚上移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

屏東 音樂會 賴清德 周春米 曹雅雯

延伸閱讀

總統府音樂會 戴曉君開場演出結合多種語言

總統直選30年討論會23日登場 聚焦台灣民主發展歷程

陳儀深：面對當前中國威脅 應借鏡李登輝時代經驗

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

相關新聞

「10元阿嬤」之子莊吉雄告別式 陳其邁頒發褒揚令送最後一程

高雄鹽埕「10元阿嬤」莊朱玉女的故事，曾是許多港都人共同的溫暖記憶，她用一個便當攤，撐起碼頭工人、遊民與窮苦人的一餐，也撐起那個年代最樸素的人情味，接棒延續慈善精神的兒子莊吉雄於近日辭世，享壽84歲，今天上午在高雄市立殯儀館舉行告別式，市長陳其邁親自出席擔任點主官，並頒發褒揚令，向莊家三代長年行善致上最高敬意。

熱帶醫學之父萬巴德來台160周年 高雄旗津重現百年傳奇

160年前，年僅21歲英國醫師萬巴德在高雄旗津擔任海關醫官，卻意外開啟一場改變世界醫學史的觀察與研究，而被稱為「熱帶醫學之父」；高雄市衛生局今天在旗津醫院門口以萬巴德肖像、瘧蚊研究、旗後燈塔與開港帆船等元素設打造醫學史紀念碑，重現旗津作為熱帶醫學重要歷史起點。

曹賜斌白疤研究赴美演講獲國際回響 返台再奪高雄十大傑出市民傳馨獎

台灣整形外科名醫、國際白疤中心創辦人曹賜斌，上周受邀赴美國波士頓美容外科醫學殿堂發表白疤治療專題演講，高雄市十大傑出市民傳馨獎得獎名單昨出爐，他再摘下醫療創新科技類得主，成為今年高雄醫療界受矚目的代表人物。

總統直選30周年 總統府音樂會移師屏東唱出多元之聲

今年為總統直選30周年，「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，賴清德總統、屏東縣長周春米等人都到場參與。音樂會邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。

影／迎城隍暖身！金城封街迎蜈蚣座嘉年華 百名孩童化身古裝妝人萌翻

一年一度的迎城隍盛典將於本月28日登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，吸引大批民眾、遊客夾道圍觀拍照，提前炒熱迎城隍氣氛，也讓金城街頭宛如大型民俗嘉年華。

屏東愛文芒果大豐收 甜度可達18度！枋山鄉公所30日辦芒果節促銷

屏東愛文芒果大豐收，是近3年來產量最好的一年。枋山鄉公所將於30日舉辦枋山愛文芒果文化節，今天在屏東市太平洋百貨前舉辦記者會，鄉長羅金良說，今年因氣候因素，芒果又甜又好吃，而且因豐收消費者可以「吃免驚」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。