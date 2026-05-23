總統直選30周年 總統府音樂會移師屏東唱出多元之聲

今年為總統直選30周年，「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，賴清德總統、屏東縣長周春米等人都到場參與。音樂會邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。

總統府音樂會規畫「島嶼回聲」、「自由綻放」、「自信引領」、「攜手同行」、「守望台灣」五大主軸，串聯台灣民主的發展，連結人民、土地與時代記憶，以不同聲音，演唱出台灣豐富多元的歷史與文化。

演出陣容包括歌手及藝人曹雅雯、潘麗麗、陳明章、戴曉君、陳建年等人，另外還有金曲獎得獎歌手米莎、流氓阿德、吳永吉、黃宇寒等人。在地的娜麓灣樂舞劇團、屏東聯合管樂團、豐田國小合唱團，及來自紐西蘭的毛利人團體，也都受邀參加演出。

演出的曲目則是跨世代、跨語言、跨族群，包括原住民族、客家、閩南、新住民文化，從台語經典、電子音樂、饒舌、搖滾到世界音樂，包括「阮若打開心內的門窗」、「伊是咱的寶貝」、「島嶼天光」等多首知名歌曲，唱出屬於台灣的多元聲音。

現場也設置戶外轉播區，讓無法入場的民眾共襄盛舉，另外也規畫市集攤位、街頭演出，及「民主補課」互動攤位，彙整台灣民主化的歷史事件，設計成考卷，以互動題目讓民眾重新認識台灣民主發展的重要歷程。

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，現場也設置戶外轉播區。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今晚移師屏東縣立體育館登場，邀請近30組藝人、團體，以五大主軸串聯台灣民主發展歷程。記者潘奕言／攝影

「2026總統府音樂會－民主台灣，南風暖歌」今天晚上移師屏東縣立體育館登場，也邀請紐西蘭毛利人團體前來演出。記者潘奕言／攝影