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延續馬祖美食記憶 鐵板社區協會邀親子學傳統點心

中央社／ 連江縣23日電

馬祖傳統點心「迷你糕」、「龜桃」，前者早年常見於家庭，後者則為喜慶時必備，但因時代變遷，逐漸消失在馬祖人餐桌。鐵板社區發展協會今天舉辦研習，盼傳承在地美食記憶。

鐵板社區發展協會表示，為傳承馬祖在地美食文化，與連江縣政府民政社會處、連江縣家庭教育中心合作，舉辦親子傳統美食研習，透過實際製作「龜桃」與「迷你糕」，將馬祖人共同的美食記憶，傳承給下一代。

擔任研習講師的蕭秀芸今天告訴中央社記者，龜桃以太白粉混合地瓜製成外皮，內餡則包入甜糯米、紅豆或蘿蔔絲，先搓成團後，再放入有吉祥意涵的造型壓模，脫模後以蒸籠蒸熟，為年節、酬神時不可或缺的食品。

蕭秀芸說，迷你糕（尾梨糕）則為早年家庭常見點心，材料僅需太白粉、糖、水與蜜餞，展現昔日馬祖物資缺乏中的先民智慧。蒸好後呈現半透明色澤，口感Q彈。材料雖簡單，但製作過程若沒掌握好比例，就容易失敗。

參加者馮小姐說，雖然從小看母親作龜桃，但沒有機會學習，所以今天特別跟女兒一起來，習得製作方法後，未來家中有喜慶場合就能自己做，並傳承給下一代。張小姐則說，每個家庭的迷你糕配方不同，今天來「偷師」，希望可以提高製作時的成功機率。

親子 馬祖 點心

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