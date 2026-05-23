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影／迎城隍暖身！金城封街迎蜈蚣座嘉年華 百名孩童化身古裝妝人萌翻

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
一年一度的迎城隍盛典即將登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的迎城隍盛典即將登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的迎城隍盛典將於本月28日登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，吸引大批民眾、遊客夾道圍觀拍照，提前炒熱迎城隍氣氛，也讓金城街頭宛如大型民俗嘉年華。

今年活動共有100名小朋友擔任蜈蚣座妝人，加上家長、志工與工作團隊，超過300人參與，小朋友中午起便陸續到金城國中體育館換裝、梳化妝髮，有人扮成皇帝、格格、俠客、仙童，也有人化身古裝人物，一張張稚嫩臉龐搭配傳統造型，成為沿途民眾搶拍焦點。

下午4時活動正式登場，由副縣長李文良執掌龍頭、金城鎮長李誠智手持龍珠領軍，在鎮代會主席郭永隆、浯島城隍廟主委楊耀芸、金防部政戰主任王石朋少將、北農董事長楊鎮浯、立委陳玉珍辦公室主任董志謀及地方民代、里長共同鳴鑼後，隊伍自金城國中出發，沿民族路、民生路、中興路前進，行經浯島城隍廟，再繞行光前路、民權路返回起點，沿途擠滿觀賞人潮。

不少民眾特地提前卡位拍照，來自台南的黃姓遊客表示，第一次看到這麼大型的蜈蚣座，整條街都是鑼鼓聲跟孩子的笑聲，很像在看大型民俗嘉年華，氣氛非常震撼。另一名帶孩子參加活動的陳姓家長則說，孩子從前一天就興奮到睡不著，「雖然扛抬很辛苦，但能陪孩子一起參與傳統文化，非常值得。

李誠智表示，親子蜈蚣座近年已成為迎城隍系列活動最受期待的亮點之一，今年報名開放10分鐘內即額滿，不少旅居台灣的金門鄉親也專程返鄉參加。他說，「孩子坐在蜈蚣座上，爸爸扛起的不只是重量，更是一份陪伴與文化傳承。」

李誠智指出，蜈蚣座是金門極具代表性的傳統藝陣，象徵除穢避邪、祈福納祥，民間也流傳孩童參與妝人後，未來能「聰明健康好育養」，而扛抬人員則象徵受到神明庇佑，透過親子共同參與，希望讓孩子從小接觸地方文化，延續民俗生命力。

李文良表示，文化其實深植於日常生活，透過親子共同參與，能讓更多人深入體驗金門在地文化與迎城隍魅力。

楊鎮浯則提到，他過去擔任觀光處長期間，便希望將迎城隍活動與觀光旅遊結合，逐步恢復扶植傳統藝陣與陣頭文化，如今看到活動一年比一年熱鬧，也樂見傳統文化重新受到年輕世代喜愛。

今年活動能順利完成，金城鎮公所也特別感謝金門防衛指揮部支援150名官兵協助扛抬工作，展現軍民一家精神，長長的人力蜈蚣座在官兵、家長與志工齊力合作下穩健前行，完成這場兼具體力與文化意義的踩街盛會。

金城鎮長李誠智表示，親子蜈蚣座近年已成為迎城隍系列活動最受期待的亮點之一，透過親子共同參與，希望讓孩子從小接觸地方文化，延續民俗生命力。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮長李誠智表示，親子蜈蚣座近年已成為迎城隍系列活動最受期待的亮點之一，透過親子共同參與，希望讓孩子從小接觸地方文化，延續民俗生命力。記者蔡家蓁／攝影

「2026親子蜈蚣座嘉年華」由副縣長李文良（右六）、北農董事長楊鎮浯（左六）、立委陳玉珍辦公室主任董志謀（右四）、金城鎮長李誠智（左七）等人共同鳴鑼後，隨即出發。記者蔡家蓁／攝影
「2026親子蜈蚣座嘉年華」由副縣長李文良（右六）、北農董事長楊鎮浯（左六）、立委陳玉珍辦公室主任董志謀（右四）、金城鎮長李誠智（左七）等人共同鳴鑼後，隨即出發。記者蔡家蓁／攝影

金城鎮公所今天下午舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，包括金防部政戰主任王石朋、副縣長李文良、北農董事長楊鎮浯、鎮代會主席郭永隆（由左至右）等人都到場參與，看到小朋友精彩演出，給予熱情的掌聲。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天下午舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，包括金防部政戰主任王石朋、副縣長李文良、北農董事長楊鎮浯、鎮代會主席郭永隆（由左至右）等人都到場參與，看到小朋友精彩演出，給予熱情的掌聲。記者蔡家蓁／攝影

金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影

一年一度的迎城隍盛典將於下周登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，吸引大批民眾、遊客夾道圍觀拍照。記者蔡家蓁／攝影
一年一度的迎城隍盛典將於下周登場，金城鎮公所今天下午率先舉辦「2026親子蜈蚣座嘉年華」，由長達近100公尺、共50節的人力蜈蚣座穿越金城市區，百名孩童化身古裝妝人沿街踩街，吸引大批民眾、遊客夾道圍觀拍照。記者蔡家蓁／攝影

金城國中 城隍

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