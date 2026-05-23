屏東愛文芒果大豐收 甜度可達18度！枋山鄉公所30日辦芒果節促銷

屏東愛文芒果大豐收，是近3年來產量最好的一年。枋山鄉公所將於30日舉辦枋山愛文芒果文化節，今天在屏東市太平洋百貨前舉辦記者會，鄉長羅金良說，今年因氣候因素，芒果又甜又好吃，而且因豐收消費者可以「吃免驚」。

記者會以「芒果星球守護任務－枋山芒果驚喜開箱」為主題，邀請恐龍、小丑精靈與愛小文吉祥物的趣味互動演出，現場也擺滿了新鮮愛文芒果及各種加工產品，瀰漫了濃濃芒果香，吸引許多民眾圍觀。

羅金良表示，枋山有得天獨厚的地理環境與氣候條件，種植的愛文芒果香氣濃郁、果肉細緻、甜度高，深受消費者喜愛。今年的芒果因為雨量少，雖然個頭長得比較小，但口感更甜也更Q，加上產量多，「消費者可以盡情吃！」

枋山鄉農會總幹事鄭慧玲指出，去年受到颱風等氣候影響，產量只有往年2成，許多消費者抱怨吃不到芒果。今年因為氣候好，產量不但回復正常，甚至還多出1至2成，去年吃不到芒果的消費者今年都可以好好享用，

目前愛文芒果拍賣價每公斤52元至110元，價格平穩。今年因為雨量少，果實平均比往年小，往年一顆平均重380至400公克，今年則是200至300公克。不過果實雖較小，但甜度比往年多了1至2度，拍賣市場測到最高甜度達18度。

枋山愛文芒果文化節30日下午3時至晚上8時在枋山鄉加祿村加祿加油站對面登場，活動包括藝人演出、芒果市集、親子互動、闖關活動與舞台表演，邀請到藝人張秀卿、陳言寧、彭佳霓接力演出，陪伴大家一起度具夏日氣息的芒果盛會。

今年屏東愛文芒果大豐收，枋山鄉公所將於30日舉辦「2026枋山愛文芒果文化節」，今天在屏東市太平洋百貨前舉辦記者會。記者潘奕言／攝影