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影／斥資3.7億元鼓山運動中心啟用 陳其邁：盼擺脫全台最胖城市

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨、民進黨高雄市長參選人柯志恩（左）和賴瑞隆（右）體驗交叉訓練機。記者郭韋綺／攝影
國民黨、民進黨高雄市長參選人柯志恩（左）和賴瑞隆（右）體驗交叉訓練機。記者郭韋綺／攝影

斥資3.7億元的高雄鼓山運動中心今天啟用，建築外觀層次化設計與周邊景觀完美融合成為新地標；市長陳其邁說，高雄曾是最肥胖城市，今年運動人次突破230萬，運動風氣愈來愈成熟，未來盼能擺脫最肥胖城市標籤。

鼓山運動中心是高雄第二座全新落成的運動中心，由中山國小舊校區改建而成，也是活化閒置校地、推動社區共融的成功案例。

陳其邁表示，中山國小舊址結合幼兒園、日照中心、風雨球場到鼓山運動中心，轉型為複合式運動空間，地理位置在左營、鼓山交界，兩個行政區人口密集，可望成為北高雄重要運動據點。

他也提到，高雄近年產業轉型和城市發展快速，但「有一件比較遺憾的事」，高雄在調查中名列全台最胖城市，這點需要再加油。

他上任後，以15座運動中心為目標，現已營運10座，6月起陸續啟用楠梓、三民、小港及路竹4座運動中心，明年旗山運動中心也會成立，逐步完成競選承諾。

他指出，今年運動中心使用人次突破230萬，較去年130萬人次大幅增加，運動風氣愈來愈成熟，也反應滿足不同族群對各項運動的需求，高雄天氣非常炎熱，具備冷氣空調的室內運動空間相當重要，盼市民養成規律運動，讓自己更健康、也能達到減重。

鼓山運動中心鄰近內惟車站與YouBike站點，交通便利，場館內規畫專業健身房、多功能球場及多元課程空間，其中最受矚目的是近年快速竄紅的室內匹克球場。

匹克球在各年齡層間迅速普及，結合羽球、桌球與網球特色，入門門檻低、節奏快，適合親子及銀髮族共同參與，鼓山運動中心室內場地提供不受天候影響的運動空間。

陳其邁及國民黨、民進黨市長參選人柯志恩、賴瑞隆和多名市議員一同下場比劃球技，柯志恩笑說，全民瘋匹克球，連她先生都愛到考取教練和裁判證照，將向先生討教一番，也會追隨腳步投入這項運動。

賴瑞隆說，他過去是運動選手，擅長各種球類，第一次打匹克球就上手，之後會多抽時間重訓，保持體力。

運發局長侯尊堯說明，鼓山運動中心營運團隊推出試營運優惠，包括團體課程及教練課程折扣、免費InBody測量及打卡體驗活動，提供羽球場租借、健身房、有氧瑜伽及社區課程等服務，健身房單次收費每小時50元，盼降低門檻，吸引更多人進場運動。

國民黨、民進黨高雄市長參選人柯志恩（左）和賴瑞隆（右）下場比劃匹克球。記者郭韋綺／攝影
國民黨、民進黨高雄市長參選人柯志恩（左）和賴瑞隆（右）下場比劃匹克球。記者郭韋綺／攝影

斥資3.7億元的高雄市鼓山運動中心今舉行啟用開幕典禮，匹克球室內球場受矚目。記者郭韋綺／攝影
斥資3.7億元的高雄市鼓山運動中心今舉行啟用開幕典禮，匹克球室內球場受矚目。記者郭韋綺／攝影

鼓山運動中心收費門檻不高，盼吸引更多人走進場館運動。記者郭韋綺／攝影
鼓山運動中心收費門檻不高，盼吸引更多人走進場館運動。記者郭韋綺／攝影

斥資3.7億元的鼓山運動中心今天啟用，市長陳其邁（左）體驗重訓器材推舉運動。記者郭韋綺／攝影
斥資3.7億元的鼓山運動中心今天啟用，市長陳其邁（左）體驗重訓器材推舉運動。記者郭韋綺／攝影

斥資3.7億元的高雄市鼓山運動中心今舉行啟用開幕典禮。記者郭韋綺／攝影
斥資3.7億元的高雄市鼓山運動中心今舉行啟用開幕典禮。記者郭韋綺／攝影

斥資3.7億元的鼓山運動中心今天啟用，建築外觀層次化設計與周邊景觀完美融合成為新地標。記者郭韋綺／攝影
斥資3.7億元的鼓山運動中心今天啟用，建築外觀層次化設計與周邊景觀完美融合成為新地標。記者郭韋綺／攝影

陳其邁 運動 肥胖 高雄

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