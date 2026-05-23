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萬巴德醫師來台160年 高雄旗津揭熱帶醫學發源地

中央社／ 高雄23日電

為紀念「熱帶醫學之父」萬巴德醫師（Patrick Manson）來台160週年，高雄市立旗津醫院的萬巴德醫師紀念牌今天揭牌，也象徵高雄作為台灣熱帶醫學發源地的重要定位。

高雄市政府衛生局與國家衛生研究院今天在旗津醫院舉辦紀念活動暨揭牌典禮，並回顧萬巴德當年自打狗旗後（今旗津）展開醫學研究的歷史。

衛生局表示，萬巴德於1866年、年僅21歲時，抵達旗後擔任海關醫官，並在英國長老教會醫師馬雅各設立的醫館投入醫療工作，照護地方居民健康，也在南台灣展開熱帶疾病及病媒傳染病的觀察研究。

衛生局長黃志中致詞指出，萬巴德醫師在旗後行醫期間，敏銳察覺熱帶疾病與蚊媒的關聯，後續研究證實蚊子是絲蟲病中間宿主，也衍生出瘧疾、登革熱等疾病透過蚊子傳播的重要理論，成為現代病媒傳染病研究基礎。萬巴德後來於倫敦創立全球首座熱帶醫學院，因此被尊稱為「熱帶醫學之父」，他的研究萌芽與旗津歷史密不可分。

國家衛生研究院院長司徒惠康表示，台灣地處熱帶與亞熱帶交界，加上航海貿易歷史與氣候條件，成為萬巴德研究熱帶疾病的重要起點。面對氣候變遷及新興傳染病威脅，國衛院將持續結合感染症研究、智慧科技與病媒監測，延續萬巴德重視實證科學與公共衛生精神。

台灣基督長老教會旗後教會牧師吳志和表示，旗後教會與萬巴德及馬雅各醫師有深厚淵源，百餘年前兩人將近代醫學帶入南台灣，今天的紀念不只是回顧歷史，更希望延續關懷生命、服務人群的精神。

此外，國立高雄師範大學生物科技系副教授許惇偉分享，活動特別聯繫萬巴德的曾外孫曼森-巴爾（Gordon Manson-Bahr）醫師，並獲贈1927年出版的傳記「萬巴德醫師的生平與貢獻」，詳實記錄他在台灣、廈門及香港等地的研究歷程，象徵熱帶醫學精神跨越世代傳承。

醫師 高雄 國衛院

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