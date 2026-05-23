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方便出遊 高市規畫預辦登機服務

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄左營高鐵站有三鐵共構條件，旅客出入頻繁，民代建議在此規畫預辦登機服務中心，省去攜帶大型行李奔波之苦。記者徐白櫻／攝影
高雄左營高鐵站有三鐵共構條件，旅客出入頻繁，民代建議在此規畫預辦登機服務中心，省去攜帶大型行李奔波之苦。記者徐白櫻／攝影

疫情後觀光回溫，高雄國際航空站去年客運量達六九七萬人次，許多人帶著大小行李搭車移動不便，市議員李眉蓁建議市府著手規畫預辦登機服務中心，便利國內外旅客托運行李。市長陳其邁說，會與高鐵及民航局等單位聯繫溝通，先評估搭機人次再來研擬相關方案。

高雄國際機場是南部重要的交通門戶，議員李眉蓁昨質詢指出，韓國首爾、香港等國際大城市都能預辦登機，國內桃園捷運線也提供Ａ１台北車站及Ａ３新北產業園區站預辦登機服務，這是國際趨勢，高雄不能缺席。

李眉蓁建議市府評估設置預辦登機中心，如目前高鐵左營站擁有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構條件，新光三越彩虹市集的地下二樓也是閒置狀態，可以考慮在此試辦預辦登機服務。先完成行李托運，旅客可在市區觀光之後再輕鬆北上桃園機場或南下小港機場，大幅改善南部民眾長期以來的登機不便。

施姓市民說，全家出國的話，行李重且多件，開車可能會遇上塞車，若預辦登機可避免突發狀況影響出國行程，抵達機場也不用再等待托運行李，真的有這個需求。

陳其邁表示，他也贊成提供旅客預辦登機服務，需要北上桃園機場搭飛機的人，通常屬於國際線長程旅客，行李比較重，確實不方便；目前看來高鐵站比較可行，不過還是要進一步評估旅客狀況再說。

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