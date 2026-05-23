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斥資7千多萬設香蕉種苗科研中心 拚蕉苗產量翻倍

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東香蕉研究所「種苗科研中心」昨日啟用，每年提供蕉農的健康種苗可由二百五十萬株提升至五百萬株。記者潘奕言／攝影
屏東香蕉研究所「種苗科研中心」昨日啟用，每年提供蕉農的健康種苗可由二百五十萬株提升至五百萬株。記者潘奕言／攝影

台灣香蕉研究所獲農業部支持，斥資七千多萬元建置種苗科研中心，全面升級健康種苗量產與組織培養技術，帶領產業邁入自動化與智慧化的新階段，昨天啟用後，預估每年可提供五百萬株健康蕉苗給農民使用，比現在二五○萬株多一倍。

蕉研所在一九七○年成立，負有台灣香蕉品種改良與病害防治重任，目前年產二二○萬至二五○萬株健康蕉苗，可減低黃葉病等疾病傳播。因現有設備使用逾四十年，場域老舊且動線分散，科研及生產都面臨瓶頸。

農業部與農糧署輔導蕉研所升級，種苗科研中心昨啟用，設有無菌分切室、培育室、滅菌室、保存室等空間，並導入培養基自動充填系統與智慧環控設備，智慧化管理降低交叉汙染風險，提升種苗品質一致性。

農業部長陳駿季表示，全台香蕉面積逾一萬四千公頃，只有三分之一蕉園種植健康蕉苗，還有很大的提升空間。種苗是農業生產的根本，從源頭嚴格把關才能讓農民種得安心，科研中心也能提升研發創新能力，精進組培技術、深化研發，帶動產業發展。

蕉研所長李文立說，目前每株健康蕉苗的價格十二元，未來除了追求種苗生產穩定性，也希望能研發營養液等新栽培方式，降低生產成本，讓蕉農能用更便宜的價格取得健康蕉苗。

香蕉 農業部 農糧署

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