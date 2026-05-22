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高師大物理團隊研發聽覺技術 助大腦放鬆

中央社／ 高雄22日電

國立高雄師範大學物理系教授何明宗團隊，透過非線性物理與腦波分析研究，找出讓大腦放鬆的音頻，並研發出「腦動力耳機」技術，盼藉由聲波節律協助改善睡眠品質與疲勞問題。

何明宗透過新聞稿表示，研究起點來自自身長年受頭痛與腸胃不適困擾的經驗。他觀察到大腦神經訊號本質上與電波頻率有關，因此思考是否能透過物理方式調節大腦運作節律，進而改善放鬆與睡眠品質。

研究團隊指出，睡眠不僅是身體休息，更與大腦修復與代謝息息相關。當人體進入深層睡眠時，大腦清理系統會加速運作，有助排除代謝廢物與維持神經功能。現代人因高壓生活與作息不穩，常出現睡眠品質不佳情況，即使睡了很久還是感到疲憊

何明宗表示，研究進一步將「複雜系統」與「非線性動力學」理論，結合腦波分析及專屬音頻設計，發展出「腦動力耳機」。這項技術核心在於利用物理學中的「共振」概念，以多層次聲音節律引導神經元同步化，協助大腦從緊繃狀態逐步轉向平穩與放鬆。

研究團隊曾與國軍高雄總醫院及奇美醫院合作觀察研究成果；團隊表示，初步結果顯示，受試者在使用音頻導引後，約在15分鐘後腦波便開始呈現平穩、放鬆的波形，提供高壓與作息失衡族群作為生活輔助選項。目前此技術已取得台灣、日本、美國等國專利。

何明宗強調，研究目的並非取代醫療或藥物，而是希望透過穿戴科技與聲音物理應用，就像是一種無形的「聽覺按摩」，幫失序的大腦重新找回平衡。

疲憊 睡眠品質

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