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高屏二快屏東段C1標將開工 通車後屏東到高雄左營只要30分鐘
「高雄－屏東間東西向第二條快速公路」（高屏二快）屏東段C1標工程將於9月開工，是首段開工的工程。行政院公共工程委員會主委陳金德今天到屏東縣九如鄉現勘，表示該段基本設計審議原則通過，會要求交通部加速後續作業，希望2029年如期完工。
高屏地區為一日生活圈，東西向交通仰賴台88線、台1線及國道10號等道路，不過隨著跨區通勤需求增加，容量飽和時常壅塞，因此政府規畫高屏二快，由高鐵左營站東抵國道三號屏東九如段，串聯國道1號、國道10號，及未來的國道7號，完工後將提升高屏地區交通效率。
高屏二快全線預估分7段招標施工，其中屏東段C1標是第一個推動路段，全長約0.88公里，經費約34.8億元，以高架橋梁跨越台3線，包含平行式匝道與橋下側車道。
陳金德今天視察時表示，C1標段基設原則通過，待交通部依審查意見修正後，即可著手招標作業。C1標作為全線第一個推動路段，具指標性意義，他已要求交通部加速後續作業，目標2026年9月開工、2029年如期如質完工。
未來全線完工後，高雄左營至屏東長治行車時間將從50分縮短至30分，縮短屏東鄉親前往榮總、長庚等醫院的時間，也能連結佛光山、美濃、旗山及屏東各觀光景點，並串聯起南部科技S廊帶各科技聚落，提升南部科技產業競爭力。
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