將台灣永生花藝術推向國際舞台 林小霜攜作品5月底赴日參賽

知名永生花藝術家林小霜突破傳統花藝框架，首創將永生花轉化為「花之顏料」，以花材取代色彩，開啟永生花藝術全新表現形式。她將永生花視為「顏料」與「調色盤」，超越以往鮮花配襯的思維，將表演藝術的律動感、東方美學的韻致注入花藝中，今年5月底她將帶著以永生花創作的「高雄熊」與「高雄黃色小鴨」作品前往日本參與國際比賽，讓台灣永生花藝術與在地文化走向國際舞台。

林小霜早期從事美容產業，後全心投入永生花藝術，赴日研習造型藝術，擁有日本UDS不凋花講師、美國NAHA芳療認證，返台後創辦花苑京文創工作室，持續推廣永生花藝術，最近她還出版兼具藝術美感與實作教學的永生花工具書「永生花是我的調色盤」，打破傳統花藝僅僅是技術性裝飾的框架，將永生花提升至純藝術與社會關懷的層次。

除藝術創作外，多年來持續攜手投入弱勢團體關懷，以藝術傳遞溫暖與陪伴。每年固定舉辦公益花展，關注獨居老人、喜憨兒、漸凍人、清寒學生、流浪動物，並將部分作品的義賣收益捐助特定社會福利與弱勢團體。今年10月3日將於高雄洲際酒店舉辦第五年的「白手杖永生花公益展」，透過花藝結合環保、文化與公益，讓永生花從裝飾品走向藝術與療癒的公共舞台。