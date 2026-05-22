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海洋保育法上路周年 這3處列首波海洋有效保育區OECM

聯合報／ 記者巫鴻瑋／台北即時報導
海委會主委管碧玲親自頒發3處海洋有效保育區OECM認定證書。圖／海洋委員會提供
海委會主委管碧玲親自頒發3處海洋有效保育區OECM認定證書。圖／海洋委員會提供

5月22日為聯合國「國際生物多樣性日」，海洋委員會今天也發布我國首波「海洋有效保育區OECM」認定成果，由主委管碧玲親自頒發3處海洋有效保育區OECM認定證書，分別為台電離岸風電第一期、中油觀塘未開發區及台泥和平工業港，象徵台灣成為全球少數將OECM正式納入法律並落地的國家。

經濟部長龔明鑫表示，過去大家的印象認為開發與生態保育是互斥的，實際證明海洋保育與經濟發展是可以共榮共好的，中油觀塘未開發區獲認定為OECM後，中油持續落實相關承諾及管理，持續挹注保育基金，也讓公眾來參與跟監督，而3處國營及民營事業海洋OECM案例，充分展現了跨部會、公私合作共同推動海洋保育與經濟共榮的政策示範，期待在兼顧經濟發展的同時，也能夠為下一代留下一個更安全、更永續、更美好的海洋環境。

管碧玲指出，海洋有效保育區OECM不是把海「封閉起來」，而是把「好的管理」留下來，不是限制發展，而是要求發展必須承擔保育責任，不是只有政府在做，而是讓全民一起守護海洋。

她提到，2024年在推動「海洋保育法」立法時，曾思考能不能不再只是政府單向畫設保護區，能不能讓企業、地方社區、漁民、研究團隊，一起成為保育的主體，因此OECM制度入法，讓「有效保育」不只存在於理念，而能成為制度、國家目標。

管碧玲指出，去年全面施行的海洋保育法，將海洋有效保育區OECM入法，讓台灣成為全球少數國家之一，以強化統合、資源挹注及公私協力三箭齊發，持續推動保育行動落地，其中就是推動用海單位、國營事業投入海洋OECM，鼓勵共同打造韌性永續海洋。

海洋保育署長陸曉筠表示，全球於2022年通過「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」，各國正朝「30×30」目標邁進，而OECM聚焦於生物多樣性價值，並非以畫設海洋保護區為目標，而是不論一個海域最初設立目的為何，只要既有管理措施能長期、有效維持生物多樣性，就具有被認定為OECM的潛力，與海洋保護區相比，OECM更強調結果導向的實際保育成效，也能兼顧在地文化與社會經濟價值，強化社群參與。

台電離岸風電第一期因水下基礎結構形成魚類棲地，提升魚類資源豐富度。圖／台電提供
台電離岸風電第一期因水下基礎結構形成魚類棲地，提升魚類資源豐富度。圖／台電提供

台泥和平工業港透過港區內珊瑚復育、棲地營造，讓工業港區轉型為兼具教育意義與生物多樣性價值的場域。圖／和平工業區專用港實業公司提供
台泥和平工業港透過港區內珊瑚復育、棲地營造，讓工業港區轉型為兼具教育意義與生物多樣性價值的場域。圖／和平工業區專用港實業公司提供

管碧玲（左）授證給台電董事長曾文生（右），期待台電離岸風電第一期能一同在OECM下展現海洋保育。圖／海洋委員會提供
管碧玲（左）授證給台電董事長曾文生（右），期待台電離岸風電第一期能一同在OECM下展現海洋保育。圖／海洋委員會提供

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