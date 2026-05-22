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香蕉研究所種苗中心落成 健康蕉苗產量倍增減少黃葉病傳播

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，啟用後每年提供台灣蕉農的健康種苗，由250萬株提升至500萬株。記者潘奕言／攝影
香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，啟用後每年提供台灣蕉農的健康種苗，由250萬株提升至500萬株。記者潘奕言／攝影

位於屏東縣九如鄉的香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部陳駿季也到場揭幕。種苗科研中心啟用後，除了每年提供台灣蕉農的健康種苗，由250萬株提升至500萬株外，標準化與智慧化生產將讓整體產業升級。

蕉研所1970年成立，負有台灣香蕉品種改良與病害防治重任。目前所內每年生產220至250萬株健康蕉苗，供蕉農種植，減低黃葉病等疾病傳播。陳駿季表示，目前全台種植香蕉面積約逾1萬4000公頃，卻只有1/3種植健康蕉苗，還有很大的提升空間。

蕉研所現有設施使用已超過40年，場域老舊且動線分散，科研及生產都面臨瓶頸。農業部與農糧署因此輔導蕉研所升級，花了7000多萬元打造嶄新「種苗科研中心」，設有無菌分切室、培育室、滅菌室、保存室等空間，並導入培養基自動充填系統與智慧環控設備，利用智慧化管理降低交叉汙染風險，提升種苗品質的一致性。。

種苗科研中心成立後，每年供應的健康蕉苗將由250萬株提升至500萬株，提升一倍。陳駿季表示，種苗是農業生產的根本，從源頭嚴格把關才能讓農民種得安心，讓產業發展更加穩健。除了量產種苗外，中心也能提升研發創新能力，精進組培技術、深化研發，帶動產業發展。

蕉研所長李文立說，目前每株健康蕉苗的價格12元，未來除了追求種苗生產穩定性，也希望能研發營養液等新栽培方式，降低生產成本，讓蕉農可以用更便宜的價格取得健康蕉苗，提升產業韌性。

香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季到場視察。記者潘奕言／攝影
香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季到場視察。記者潘奕言／攝影

香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季（右三）到場揭幕。記者潘奕言／攝影
香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季（右三）到場揭幕。記者潘奕言／攝影

香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季（中）到場視察。記者潘奕言／攝影
香蕉研究所「種苗科研中心」今天舉行落成典禮，農業部長陳駿季（中）到場視察。記者潘奕言／攝影

香蕉 農業部 陳駿季

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