高雄KTV免洗餐具破洞遭疑鼠患 網友狂猜「哪一家」...衛生局出手了

高雄網友在Threads爆料，指本月16日與友人前往左營區一家KTV聚餐唱歌，點熱炒附上的免洗湯匙有破洞，懷疑是「米奇咬的」；貼文曝光後，不少網友直呼「太誇張」、「好噁心」、「哪一家啊」，掀起食安恐慌。衛生局稽查已要求業者限期改善。

原PO指出，當天與朋友用餐時，吃了幾口炒飯後，才發現湯匙中央有明顯破洞，直呼「難道餐具都被老鼠先吃先用了嗎？」讓她冷汗直冒的是，第一口食物餵給4歲孩子吃。

向店員反映，對方未否認，並說可以更換湯匙與炒飯，又招待雞塊、薯條，質疑「這樣能治得了漢他病毒嗎」讓她無言的是，最後結帳只退款炒飯的金額，服務費照收，從頭到尾沒有讓人感受到任何歉意。

原PO後續補充，店家隔日致電關心小孩身體狀況，解釋可能是戰爭的關係缺塑料，所以有一些破洞，當下沒否認是老鼠咬破，想了幾天才想到這個自認最合理的回覆？

不少網友敲碗想知道哪一家才能避雷，結果眼尖網友從桌子線索猜出是「三個字」某知名南霸天KTV，也有人留言「現在連免洗餐具都要檢查」、「還好我們去就只有練歌而已」。

高雄市衛生局今天回應，5月18日接獲民眾陳情後，已於19日派員前往左營區該KTV稽查，業者坦承曾接獲消費者反映，但無法確認湯匙破損原因，當場已完成退費，並將同批已開封免洗餐具全數丟棄，目前現場已改提供鐵製湯匙。

衛生局指出，稽查時未發現老鼠等病媒蹤跡，業者也已完成食品業者登錄、投保產品責任險，並委託合格病媒防治業者定期清消。不過，現場仍查獲作業場所設備未保持清潔、冷藏庫內食材未妥善包裝等缺失，已要求業者限期改善。

衛生局強調，若屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。另也提醒餐飲業者應落實防鼠「三不措施」，包括「不讓鼠來、不讓鼠吃、不要鼠住」，並加強作業場所與食材衛生管理，避免病媒孳生，維護消費者食安權益。