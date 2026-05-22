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高雄鳳山等6月3日停水降壓至少10小時 影響21萬戶

中央社／ 高雄22日電

台灣自來水股份有限公司今天表示，高雄市鳳山區、大寮區、林園區與小港區等6月3日上午9時到晚間7時停水，其中林園、小港管末高地將停水到6月4日0時，停水降壓共影響21萬戶。

台水透過新聞稿表示，為避免重複停水，配合拷潭淨水場須停水辦理電檢，同時間進行「惠民代操作轄區高低壓電氣設備檢驗」、「拷潭淨水場發電機ATS銜接工程」與「大寮區第七號橋800m/mSP原水管線維修」等，停水戶數約18萬戶、降壓戶數約3萬戶。

停水區域包括林園；大寮內坑、拷潭、過溪、潮寮、會結、新厝、昭明、義仁、三隆、會社、大寮里。小港區高松、松山、桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、山東、松金（宏平路及高松路以北）、濟南、青島、泰山（宏平路以北） 鳳鳴、鳳興、鳳林、鳳源、鳳森、龍鳳等里。

鳳山停水為埤頂、鳳東、誠德、東門、誠信、誠智、鎮東、過埤、誠義、生明、中崙、中民、保安、中榮、國泰、國富、國光、國隆、海洋、新富、新泰、海光、中正、瑞興、新興、三民、忠孝、鎮西、曹公、鳳崗、光明、縣衙、縣口、成功、忠義、中和、協和、興中、興仁、和興、南興、和德、新強、武慶、武漢、新樂、新甲、新武、老爺、正義、善美、一甲、二甲、南成、富榮、富甲、龍成、鎮南、南和、天興、大德、福興、五福、福祥、瑞竹、福誠等里及北門里鐵路以南。

水壓降低區域為鳳山文華、文福、文衡、文英、武松、鎮北、文德、文山、忠誠等里及北門里鐵路以北。

此外，管末高地林園林家里和小港孔宅里旭日街一帶6月3日上午9時到4日0時停水。

台水說，除停水及降壓區域外，其餘地區供水維持正常，但復水初期管線末端、大樓高層及地勢較高地區水壓恢復時間可能較慢，建議民眾停水前6小時完成儲水，停水期間關抽水機電源，以免設備空轉損壞。

停水 高雄市 鳳山

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