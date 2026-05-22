搶救少子化 陳美雅建議高雄仿效日本推「爸爸媽媽應援卡」

政府將推動0至18歲每月5000元成長津貼，高雄市議員陳美雅建議市長陳其邁比照日本推行「爸爸媽媽應援卡」，市府只要當整合平台不用出錢，募集連鎖餐廳或地方店家提供育兒友善服務及消費優惠，提供育兒福祉及創造多贏模式。

陳其邁說，這個作法非常有創意及建設性，先把系統架構做好，未來敬老卡、育兒卡等方案都能納入。

賴清德總統日前宣示推動育兒成長津貼，高市議員陳美雅今天在議會追問日後會不會變成「中央請客地方買單」。市長陳其邁答詢表示，朝野政黨都有提過類似案子，據他了解是「中央買單地方請客」，各縣市財政不同，由中央負擔對財政困難的縣市較有利。

除中央提出育兒利多政策外，陳美雅指出，日本多年前推動「パパママ応援カード」（爸媽應援卡），它跟敬老卡有點類似，全國認證店家可提供為小孩換尿布、照顧小朋友等項友善服務，有些商家同時提供95折消費優惠，讓父母非常有感。

陳美雅解釋，此類應援卡是由中央發起、地方執行、民間企業贊助，政府不用出一毛錢，政府的角色是提供整合平台及行銷曝光，認證商家可以拿到認證海報或加入官方APP來增加能見度，至於店家要提出怎樣的優惠可以自由選擇。

市長陳其邁覺得這個構想非常有創意跟建設性，指示曾任職數發部的副市長李懷仁研議辦理。他表示，我們正邁向智慧城市與智慧國家，敬老卡及以後0至6歲或18歲也可能會有育兒卡，軟體需要公私協力整合，先把系統架構先做好，這樣不管是企業、民間或政府的相關優惠活動都能納入。