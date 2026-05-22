金門水獺疑死於捕捉藍孔雀套索 縣府：檢視設置時地

金門日前有歐亞水獺疑誤觸捕捉外來種藍孔雀套索陷阱而死。金門縣政府表示，已請廠商移除該處陷阱，現階段透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間等，降低非目標物種誤傷風險。

金門縣野生動物救援暨保育協會今天在臉書（Facebook）發文指出，3月24日接獲通報，有民眾將受傷狀況不佳水獺送至防疫所，因金門已多年不曾發生水獺活體案例，協會立刻出動救援；抵達防疫所時，此水獺已無生命跡象，經現場初步檢查確認死亡，後續進行檢體採樣與病理解剖以釐清確切死因。

野保協會表示，此水獺是1隻雄性亞成水獺，右前肢腕部有明顯勒痕，導致右掌嚴重腫脹，腫脹腳掌上有啃咬造成小傷口；其餘腳掌指甲全數脫落或磨平，可見生前經過長時間掙扎，證據顯示這隻水獺非常可能是因誤觸套索陷阱而死亡。

野保協會指出，依農業部獸醫研究所病理報告顯示，此水獺具有捕捉性肌病相關病理特徵，因受困期間緊迫、捕捉性肌病與體力耗竭，併發脫困後壓傷症候群，最終導致全身性循環與器官衰竭死亡。

野保協會表示，民眾發現時，現場未留有相關陷阱，協會人員隔日至周邊區域發現數個自製套索陷阱；金門地區部分套索係用於藍孔雀移除作業，主要因藍孔雀可能造成農業損失及飛航安全疑慮，目前現場發現套索未有明確標示，因此無法確認設置來源。

野保協會指出，這是協會第1筆因套索陷阱死亡水獺，而陷阱設置地點離水域有一段距離，非水獺頻繁活動區域，是否屬偶發事件，仍須透過後續監測與調查進一步確認。

金門縣政府產業發展處表示，民眾發現此隻水獺位於金湖鎮新塘，該處非屬監測的歐亞水獺熱區，經通報有水獺疑似誤觸藍孔雀陷阱死亡後，雖無法確認此陷阱是否為委託廠商放置，但已請合約廠商於此處全面移除陷阱。

產發處指出，廠商使用陷阱為合法單套索，近期也會與移除外來種廠商建立橫向溝通機制，共享水獺熱區資訊，討論在水獺熱區不使用套索陷阱，改以合法空氣槍移除藍孔雀等。

產發處表示，現階段將透過加強熱區巡查、檢視陷阱設置位置與時間，以及研議更具選擇性與風險控管的移除方式，降低非目標物種誤傷風險；相關管理措施仍須由主管機關、專業團隊及地方共同討論與評估。