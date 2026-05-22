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濃霧金門機場一早大亂！身心障礙運動會選手赴台卡關 縣府急尋加班機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受到天候不佳影響，金門尚義機場航班大亂，除了要出發比賽的在地選手們，還有不少小三通要回台的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到天候不佳影響，金門尚義機場航班大亂，除了要出發比賽的在地選手們，還有不少小三通要回台的旅客。記者蔡家蓁／攝影

115年度全國身心障礙國民運動會將於明日至26日在新北市舉行，金門縣代表隊今天上午原訂啟程赴台備戰，未料一早受濃霧及低雲幕影響，金門機場航班大亂，中午前僅順利飛出1架台南班機及1架高雄班機，其餘至少6、7架次取消，不少選手與家長行程受阻，縣府教育處目前緊急協調加班機及軍機，希望協助選手順利赴台參賽。

金門縣政府今天上午10時20分仍照常舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良代表縣長陳福海主持授旗，教育處長黃雅芬及金門縣運動發展中心主任王志仁也在場參與，李文良勉勵選手全力以赴、突破自我，為金門爭取佳績。

不過授旗後，代表隊隨即面臨交通考驗，由於今天清晨金門地區濃霧瀰漫，機場一度關場，雖然稍後恢復起降，但因雲幕過低，多架航班仍無法降落或起飛，造成大批旅客滯留。教育處指出，除了參加全國身障國民運動會的選手外，另有參加「全能機關王」競賽的金湖國小、賢庵國小師生與家長，以及多年國小獨輪車隊選手等，單學校相關部分共80多人受影響。

教育處表示，目前正積極與航空公司及相關單位聯繫，評估是否增開加班機，或協調軍機輸運，希望讓參賽學生及選手能如期抵台，不影響後續賽程與活動。

今年全國身心障礙國民運動會共有來自全國22縣市、2248名選手參賽，競賽項目包括田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、保齡球、地板滾球、特奧滾球等22項，競爭一年比一年激烈。

金門縣此次共派出35人代表隊赴台，參加田徑、羽球、地板滾球及特奧滾球等4項賽事，共有19名選手參賽，其中田徑項目包括肢障選手7人、聽障選手3人及視障選手1人；另有地板滾球1人、特奧滾球6人及羽球1人。

金門代表隊近年在全國身障國民運動會表現亮眼，上屆113年於南投縣舉行的賽會中，金門共奪下5金、5銀、7銅及4個第四名，其中選手盧春錦更在T44級100公尺項目打破大會紀錄，成績相當突出。

受到天候不佳影響，金門尚義機場航班大亂，候補櫃檯前擠滿旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到天候不佳影響，金門尚義機場航班大亂，候補櫃檯前擠滿旅客。記者蔡家蓁／攝影

全國身心障礙國民運動會將於明日至26日在新北市舉行，金門縣政府今天上午10時20分仍照常舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良主持授旗，他勉勵選手全力以赴、突破自我，為金門爭取佳績。記者蔡家蓁／攝影
全國身心障礙國民運動會將於明日至26日在新北市舉行，金門縣政府今天上午10時20分仍照常舉行代表隊授旗典禮，由副縣長李文良主持授旗，他勉勵選手全力以赴、突破自我，為金門爭取佳績。記者蔡家蓁／攝影

全國身心障礙國民運動會將於明日起在新北市舉行，金門代表隊今天上午舉行授旗典禮，副縣長李文良（前左）將縣旗交給選手。記者蔡家蓁／攝影
全國身心障礙國民運動會將於明日起在新北市舉行，金門代表隊今天上午舉行授旗典禮，副縣長李文良（前左）將縣旗交給選手。記者蔡家蓁／攝影

全國身心障礙國民運動會將於明日起在新北市舉行，金門代表隊今天上午舉行授旗典禮，選手揮舞縣旗。記者蔡家蓁／攝影
全國身心障礙國民運動會將於明日起在新北市舉行，金門代表隊今天上午舉行授旗典禮，選手揮舞縣旗。記者蔡家蓁／攝影

金門 李文良 陳福海

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