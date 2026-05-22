高雄R17公辦都更案變「美河市」第二？林欽榮掛保證今年底一定動工

北捷聯開美河市案爆發弊案，同一家投資商也取得高雄捷運R17世運站公辦都更案。議員黃香菽今天在議會質疑，市府對於紀錄不良的廠商能否有效監督，此案能否順利推動。高市副市長林欽榮表示，得標廠商必須在10月取得建照，11月底一定要動工，否則會被市府沒收鉅額違約金。

市府捷運工程局4月29日與日勝生活科技股份有限公司簽約，將共同開發捷運「R17世運站A5街廓公辦都市更新案」。此案鎖定半導體與AI產業需求，將由日本建築大師隈研吾操刀打造「京站」，兼具A級商辦、企業宿舍與生活機能的複合型基地，預計今年11月動工，2030年底完工。

議員黃香菽指出，美河市案是捷運聯開案最有名的案子，最後經過仲裁，台北市政府才取回相關金額，同一間廠商（日勝生）也取得「高雄車站站東舊宿舍公辦都更案」，該公司正與台鐵協商中，2019年簽約至今「連一塊土都沒挖」。

黃香菽質疑，高雄車站案開發停滯沒有共識，投資商仍被市府評定為R17世運站公辦都更案的最優投資人，並於2月得標、4月簽約，為何急著簽約？有無評估後續可能有其他狀況？

副市長林欽榮坦言，上述的案件他都親自去處理過，非常辛苦，所以他有把台北經驗告訴所有同事須注意，務必嚴格把關；因法制上沒有限制參與資格，市府必須放手讓評審委員評分。

林欽榮強調，市府的審查規定有要求10月必須取得建照、11月底動工，不能再重蹈覆轍，「我很有把握，一定會在11月底動工，否則會沒收高達數億元違約金」。

黃香菽說，她會特別提醒此案是因為過去有前例可循，難免令人擔心，高雄正在進行大型聯開案，不希望敗在一個案子身上，出現老鼠屎。