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因應11月28日選舉 澎檢嚴查虛設戶籍人口

中央社／ 澎湖縣22日電

因應11月28日選舉，台灣澎湖地方檢察署今天發布新聞稿表示，司法警察機關將分階段按部就班，加強競選熱區戶籍清查及分析，防範虛設戶籍人口影響選舉公正性。

澎檢昨天邀警、調與戶政團隊等開「115年地方公職人員選舉防制虛設戶籍人口會議」，澎檢檢察長吳怡明說，澎湖競選熱區勝負差距往往在數十票間，虛設戶籍人口參與投票，將導致投票結果產生不公平情形，檢方將防制及查緝虛設戶籍人口列查察賄選重點工作之一。

吳怡明表示，查察團隊應確保人民不受外力干擾，在自由意志下行使投票權，維護選舉結果公平、公正性，而企圖以虛偽遷移戶籍影響選舉結果，最重可處5年以下有期徒刑，如果經查獲必嚴查速辦，絕不寬貸。

此外，澎檢呼籲民眾勇於檢舉賄選，檢舉縣長參選人賄選，最高獎金新台幣500萬元；檢舉縣議員、鄉市長參選人賄選，最高獎金200萬元；檢舉鄉市代表、村里長參選人賄選，最高獎金50萬元；檢舉選舉賭盤，最高獎金500萬元；檢舉境外勢力介入選舉，最高獎金2000萬元。

戶籍 人口 澎湖

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