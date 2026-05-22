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高雄設置預辦登機中心有譜 陳其邁允諾協調著手評估旅客人次

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員李眉蓁要求市府評估設置預辦登機中心，市長陳其邁允諾進一步評估旅客人次再來討論。圖／取自高市議會網站
高市議員李眉蓁要求市府評估設置預辦登機中心，市長陳其邁允諾進一步評估旅客人次再來討論。圖／取自高市議會網站

旅客若預辦登機、提早托運行李，可省去攜帶笨重行李移動困擾。高市議員李眉蓁今日質詢指出，高雄是南台灣最大城市，若在左營高鐵站提供預辦登機服務，可推動高雄成為南台灣第一個兼具航空、航海轉運中心概念的城市。市長陳其邁說，會與高鐵與民航局等單位聯繫評估，先依據搭機人次再來研擬後續策略。

高市議會持續市政總質詢，左楠區市議員李眉蓁指出，旅客帶著大型行李移動不便，也擔心遺失，韓國首爾、香港等國際大城市都能預辦登機，而國內桃園捷運線也提供A1台北車站及A3新北產業園區站預辦登機服務，這是國際趨勢，高雄不能再缺席。

李眉蓁建議市府應該要積極評估設置預辦登機中心，打造國際觀光新亮點。

她建議，目前左營高鐵站擁有高鐵、台鐵及捷運三鐵共構條件，新光三越彩虹市集的地下二樓也是閒置狀態，可以考慮試辦預辦登機服務，只要辦好登機完成行旅托運，旅客可以逛街後再輕鬆北上桃園機場或南下小港機場， 大幅改善南部民眾長期以來的登機不便。

陳其邁答詢表示，他個人也贊成提供旅客預辦登機服務，目前看來高鐵站比較可行，不過還是要進一步評估使用狀況；需要北上桃園機場搭飛機的人通常是國際長程旅客，行李比較重，對旅客確實不方便，會請高鐵及民航局進一步評估。

陳其邁 高雄 李眉蓁

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