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善團赴金門放生文蛤45萬顆 金門鄉親反酸：放死

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
嘉義某慈善協會在烈嶼鄉習山湖公園放流四十五萬粒文蛤，吸引大批民眾前往撿拾。記者蔡家蓁／攝影
嘉義某慈善協會在烈嶼鄉習山湖公園放流四十五萬粒文蛤，吸引大批民眾前往撿拾。記者蔡家蓁／攝影

嘉義某慈善協會前天到金門烈嶼鄉習山湖公園放流四十五萬顆文蛤，由於地點位在潮間帶岸際，活動結束後不久即吸引大批民眾撿拾回家。地方人士質疑「根本不是放生，是放死」。

據了解，該協會已連續兩年選在文殊菩薩誕辰、農曆四月初四赴金門放生，去年放流一二八萬顆文蛤。記者昨實地走訪發現岸邊散落大量文蛤，有些在烈日曝曬下已散發異味。不少民眾到場撿拾，有人直言撿了廿斤回家加菜，甚至有人揶揄「應該再放些薑絲」。

民眾批評放流過程中大量文蛤遭踩踏，加上高溫曝曬，「根本不是放生，是放死」；也有人質疑在單一場域投放四十五萬顆文蛤，恐衝擊當地潮間帶生態，因不同產地個體仍可能被視為外來。

金門縣議員董森堡表示，放流活動應經事前生態評估，包括棲地適合性、數量控制與疾病風險。過去馬祖曾因放流導致病原傳入，在地花蛤數嚴重下降，主管機關應審慎評估。

生態專家洪清漳說，潮間帶有承載上限，過量投放恐導致缺氧、有機物堆積與底質改變，最後大量死亡，與「護生」初衷背道而馳。他說，大量單一物種集中投放易造成族群失衡，與原生生物競爭食物及棲地；若文蛤來自養殖場，還可能產生基因汙染問題，且常伴隨寄生蟲、細菌或病毒，真正的護生應回到棲地改善與長期監測。

金門 文蛤

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