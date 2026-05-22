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跨局未整合釀兒虐救援漏洞 高市府檢討程序

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導

高雄鳳山區四歲男童去年遭母親同居人抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑忽視男童傷勢，錯失七個月通報黃金期，另名一歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局被監察院糾正「處理過程諸多疏失」，議員質詢批家防中心未確實完整評估施虐風險，讓高雄淪兒虐地獄，市長陳其邁允諾強化評估機制，只要社工訪視無法見到孩童，下次就要警察陪同。

二○二四年十一月，一名一歲男童疑被母親以鋁製球棒毆打，重摔落地導致顱骨粉碎性骨折死亡。去年九月，一名四歲男童遭母親同居人抓頭撞牆，顱內大出血成植物人，但檢方發現男童去年二月起，就被幼兒園老師多次發現臉部瘀青、大腿外側咬痕，直至昏迷送醫後才被通報，幼兒園錯失七個月通報黃金期。

針對一歲男童案，監察院五月四日糾正市府，點名社工多次訪視遭拒訪，卻未依照兒少權法，積極協請警政單位協助；社福中心進行男童安置決策時疏於掌握男童母親有過家暴紀錄，決議不安置，錯失協助男童機會。

議員邱于軒昨提及上述兩案，指市府在一歲男童案中風險評估錯誤，忽略母親施虐前科，社工長達一五○天未見到案主、未啟動警政協尋；重大兒虐頻傳，「社政、衛政、醫政資訊未及時橫向串聯，跨局處整合一敗塗地」。

市長陳其邁回應，一歲男童遭虐死案的家庭屬脆弱家庭，非高風險家庭，社工訪視十七次，並非每次皆能見到孩童，「訪談作業程序應檢討，並非社工的錯」。

社會局說明，針對長期拒絕訪視、反覆失聯，或疑似刻意規避家訪的高風險家庭，社會局已重新訂定內部作業程序，明定六歲以下兒童每月都要完成實地訪視，並及早請警察機關協助。

幼兒園 陳其邁 社工 兒虐

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