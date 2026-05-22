學生等不到正義…高雄校園霸凌處理挨批牛步、校安通報缺失

高雄校園霸凌案頻傳，今年受理申訴達一三八件，十六件調和中、一一七件仍在調查，五件結案不成立，且去年案件還有四十三件仍在調查，市議員昨質詢質疑冗長時程影響當事人權益；市長陳其邁解釋，校園霸凌案皆由府級獨立調查小組處理，已加入調和機制，若申訴過程不順利，可直接透過市長信箱或通報教育局，一定會接手調查。

校園霸凌昨成議會質詢焦點，市議員邱于軒追查發現，去年受理案件二六四件，其中十九件成立；今年受理一三八件，霸凌成案至今掛零。

「霸凌沒有消失，而是愈來愈難成立？」邱于軒質疑，二○二四年起採用新制，霸凌成案數下降，因要經歷冗長調查程序，去年至今仍有四十三件「調查中」，很難真正為學生伸張正義。

教育局說明，霸凌案啟動後，須先協調委員開會時間，從第一次調查起算，法定時間為兩個月，若有需要可以延長兩次，每次一個月，所以最長四個月；很少案子能在兩個月內完成調查，平均需要四、五個月或半年，教育部每案均列管考核。

邱于軒轉述一名遭霸凌女學生的陳情書，當事人被班上同學取「巨猩」、「巧克力」等綽號，被剪頭髮、上傳照片至網路社群，甚至聯合將她踢出LINE群組，女學生感覺被同學聯合霸凌，很害怕上學。

邱于軒說，女學生去年就被同學霸凌，校方未主動通報，直到近日學生家長提出霸凌申訴下才成立，但女學生在二○二三年曾送醫評估，當時已懷疑遭霸凌，校方卻毫不知情，橫向聯繫有問題。

教育局回應，此案學校在五月十四日完成校安通報，五月十九日召開審查小組會議決議正式受理，為求程序公正、客觀，後續將由全外聘委員組成處理小組依法啟動調查。另針對校方未即時進行校安通報之缺失，將要求檢討改進及追究責任，絕不寬貸。