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東港小琉球關懷據點揭牌 屏東據點達424處

中央社／ 屏東縣21日電

屏東推動「一村里一據點」政策，打造高齡友善生活環境，今、明2天舉行東港鎮朝安里、琉球鄉南福村社區照顧關懷據點揭牌儀式，截至目前全縣社區照顧關懷據點已達424處。

屏東縣長周春米今天出席朝安里揭牌儀式表示，社區據點為在地長輩提供健康促進、共餐交流及社會參與重要空間，也是社區情感連結與家庭支持重要據點，鼓勵長輩走出家門、走進據點這個「社區大家庭」，還可利用敬老卡點數相約出遊，延緩老化並拓展生活圈。

朝安里據點志工鄭慧君分享，據點中1名失智婆婆，起初總是安靜坐在角落、神情不安，在志工耐心陪伴及同儕互動下，她逐漸敞開心房，如今不僅會主動協助量血壓、擦拭桌椅，更在一次次「被需要」過程中重拾自信與價值感。這份改變也感動了她陪伴參與的媳婦，從家屬轉而加入志工行列，一同投入社區服務。

屏東縣政府社會處新聞稿表示，東港鎮朝安福利促進協會自2023年7月成立社區照顧關懷據點，初期借用朝東堂空間服務長輩，雖場地狹小且沒有空調設備，但長輩與志工始終熱情參與，在東港鎮公所協助下，如今順利搬遷至舊衛生所繼續運作，環境更加寬敞明亮，服務量能也大幅提升。

社會處說，琉球鄉南福村也新增一處社區照顧關懷據點。在南福村長彭麗桂奔走下，成立琉球鄉南島社區關懷協會，並在去年10月開始試辦功能型關懷據點，在縣府輔導及琉球鄉樂齡中心課程資源挹注下，服務成效深獲地方肯定，今年正式升格為補助型關懷據點及巷弄長照站。如今南福村長輩每週二、四上午都能前往社區活動中心參與健康促進及餐飲服務。

同時，社會處提及，屏東縣截至今年4月底，65歲以上老年人口已達17萬2636人，占全縣總人口22.13%，為超高齡社會。藉由揭牌活動，縣府也向長輩介紹高齡者重要福利與設備，包括緊急救援系統、敬老卡、行動生活復能車及假牙補助等資訊。

屏東 東港 小琉球

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