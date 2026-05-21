慈善團體金門放生45萬顆文蛤秒被一桶桶撿上岸 民眾細看過程：根本放死

嘉義某慈善協會昨天上午在金門烈嶼鄉習山湖公園舉辦「大智大放流」活動，於岸邊放流45萬粒文蛤，強調以慈悲護生實踐佛法精神。由於放流地點位於潮間帶岸際，活動結束後不久即吸引大批民眾前往撿拾，甚至有人一袋袋、一桶桶帶回家，引發地方對放流意義、生態衝擊與合法性的質疑。

據了解，該協會已連續兩年選在文殊菩薩聖誕（農曆四月初四）赴金門舉辦放生活動，去年曾放流128萬顆文蛤。協會在網站發文表示，文蛤每顆以0.4元購入，希望透過「慈悲護生」實踐智慧與善念，祈願眾生離苦得樂、世界和平、福慧增長。

不過，記者今天實地走訪習山湖周邊海域，發現岸邊仍散落大量文蛤，有些在烈日曝曬下已開始散發異味，宛如石頭般遍布灘地。上午仍有不少民眾到場撿拾，有人直言「昨天下午就去撿了」，還有人稱聽說有人一次撿了20斤回家「加菜」，甚至有網友嘲諷「應該再放一些薑絲」。

有民眾批評，放流過程中大量文蛤遭踩踏，加上高溫曝曬，「根本不是放生，是放死」；也有人質疑，在單一海岸一次投放45萬顆文蛤，恐對當地潮間帶生態造成衝擊，「即使看似本地種，不同產地個體仍可能被視為生態外來來源」。

另有網友查詢公開資料後指出，目前查得到的放流申請紀錄仍是去年資料，質疑今年是否未依法申請、涉嫌非法放流。不過，金門縣政府表示，該團體本月初已提出申請，放流作業符合相關規定。

對此，金門縣議員董森堡表示，所有放流活動都應經過事前生態評估，包括棲地適合性、數量控制與疾病風險。他提到，過去馬祖曾因放流導致病原傳入，造成當地花蛤數量嚴重下降，主管機關應審慎檢視此次放流是否經過完整評估。

董森堡也提醒，民眾大量撿拾放流文蛤食用，仍須注意食品安全問題，避免善意活動反而衍生公共衛生或疫病風險。

長期關注金門自然生態的觀察人士洪清漳則指出，這類宗教放生活動雖出於善意，但若缺乏生態學基礎，往往對環境造成長期負擔，甚至與「護生」初衷背道而馳。

他分析，大量單一物種集中投放，容易造成族群失衡，與原生底棲生物競爭食物及棲地；若文蛤來自養殖場，還可能產生基因污染問題。更值得注意的是，養殖文蛤常伴隨寄生蟲、細菌或病毒，一次性大量釋放，等同將病原同步擴散至自然環境。

洪清漳指出，潮間帶本就有承載上限，若過量投放，恐導致缺氧、有機物堆積與底質改變，最後演變成大量死亡，「這也是各地放生活動常見的『放死』現象」。他認為，真正的護生不應只是「購買、放生」的儀式性行為，而應回到棲地改善與長期監測，「當善意缺乏科學基礎，最終可能反而成為生態壓力」。

嘉義某慈善協會昨天在烈嶼鄉習山湖公園辦「大智大放流」活動，於岸邊放流45萬粒文蛤，烈嶼地區的國小學童都到場幫忙。圖／民眾提供

嘉義某慈善協會昨天在烈嶼鄉習山湖公園辦「大智大放流」活動，於岸邊放流45萬粒文蛤，圖為放流完岸邊還散落大量文蛤。圖／民眾提供

嘉義某慈善協會昨天在烈嶼鄉習山湖公園舉辦「大智大放流」活動，於岸邊放流45萬粒文蛤，強調以慈悲護生實踐佛法精神。圖／摘自該會臉書