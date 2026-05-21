金門迎城隍前夕暖心應援 旅台青年製作350條應援巾力挺家鄉信仰

金門宗教盛事「浯島城隍遷治慶典」即將於下周登場，隨著農曆四月十二迎城隍遶境腳步接近，旅台金門青年盧敬帆特別結合「浯島城隍廟」及今年輪值境主「東門代天府」元素，設計製作文創應援巾，並捐贈250份給浯島城隍廟、100份給東門代天府工作人員，希望以實際行動支持地方傳統文化，也替迎城隍活動注入年輕世代創意與活力。

雖然今天一早下著大雨，盧敬帆在東門里長周偉義及父親盧平土的陪同下，親自前往浯島城隍廟致贈這批應援巾，由浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸代表接受，廟方對青年主動投入地方文化事務，並以創新方式參與傳統慶典，表達肯定與感謝。

盧敬帆表示，這批毛巾從今年3月開始著手設計，過程中不僅與里長及城隍廟多次確認細節，也特地向城隍爺博筊請示，希望抱持「與大家結緣」的心意完成作品。他強調，毛巾全數委由台灣廠商製作，「不是大陸淘寶貨」，希望在品質與設計上都能展現誠意。

他提到，高中畢業後便赴台求學、工作，至今旅外已15年，但每年迎城隍期間，始終心繫家鄉，近年看到許多年輕人特地返鄉參與遶境，讓他相當感動，也因此萌生設計應援巾的念頭。

「這幾年迎城隍我幾乎都會回來參加，也曾多次帶著孩子回來一起體驗扛輦。」盧敬帆說，今年小朋友因上課因素無法返鄉參與，還一直跟他說，「太可惜」，因此決定透過捐贈應援巾的方式，替活動盡一份心力。

他表示，迎城隍不只是宗教活動，更承載許多金門人的共同記憶與文化情感，「這不只是一條應援裝備，更是一份對家鄉文化的情感傳遞。」希望透過設計與創意，替辛苦投入遶境的工作人員加油，也期待能吸引更多旅外青年返鄉，一起守護金門珍貴的文化根基。

浯島城隍廟管理委員會主委楊耀芸表示，青年願意返鄉關心並參與宗教文化，是地方文化得以延續的重要力量，這份來自年輕世代的支持，也替今年迎城隍活動增添更多朝氣與人情味。

東門里長周偉義則指出，此次應援巾在設計上融合傳統信仰元素與現代視覺風格，整體色彩鮮明、富有巧思，不僅展現青年創意，也讓傳統慶典更貼近年輕世代。未來這批應援巾也將提供廟方工作人員於遶境期間使用，成為今年迎城隍活動中別具意義的暖心應援。

旅台青年盧敬帆致贈的這批文創應援巾，上面設計有浯島城隍廟的字樣與神明，相當別緻。記者蔡家蓁／攝影

金門宗教盛事「浯島城隍遷治慶典」即將於下周登場，旅台金門青年盧敬帆特別設計製作文創應援巾，並捐贈給浯島城隍廟、東門代天府工作人員，希望以實際行動支持地方傳統文化。記者蔡家蓁／攝影

旅台青年盧敬帆今天上午在東門里長周偉義及父親盧平土的陪同下，親自前往浯島城隍廟致贈這批應援巾，並特別向城隍爺稟告。記者蔡家蓁／攝影