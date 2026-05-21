海管處推行動垃圾車 解決澎湖南方四島環境問題

內政部海洋國家公園管理處為解決南方四島東吉嶼的垃圾問題，今天起以「行動垃圾車」來取代公用固定垃圾桶，定時定線來收運生活垃圾與廚餘，落實「垃圾不落地」，還島嶼一片清淨。

海洋國家公園管理處發布新聞指出，澎湖南方四島國家公園擁有獨特的玄武岩地質與豐富的海洋生態，近年來成為熱門生態旅遊勝地。但增加的遊客人數與離島垃圾清運的困難，導致島上公共區域固定垃圾桶，常因不當投置或強勁海風吹襲，垃圾飄散甚至被野生動物翻咬，形成髒亂點，嚴重影響國家公園景觀與在地居民生活品質。

海管處為徹底解決島上的環境痛點，多次與居民的溝通、發揮創意，5月起全面移除島上碼頭、公共景點的公用固定垃圾桶，在東吉嶼島上啟動「行動垃圾車」，由清潔人員機車拉手推車（俗稱犁阿嗄）模式，每2天在島上固定路線、特定時間巡迴，方便在地居民就近交付生活垃圾與資源回收物，也減少高齡長者的移動距離，未來也會推廣東嶼坪嶼，至於登島的遊客，則鼓勵登島遊客自備環保餐具與水壺，並倡導「自己垃圾自己帶回」，以減少產生一次性廢棄物。

海管處表示，南方四島由於地理位置孤懸海外，不論是海漂廢棄物或是島上生活垃圾，轉運與清理都極其不易。面對嚴峻的地理限制，國家公園願意主動承擔，站在守護環境的第一線。無論是利用獨木舟、專業垂降等方式清運海漂垃圾，到如今陸域全面推動「行動垃圾車」管理新制，都是為了減輕島嶼的環境負荷。

海管處指出，國家公園將會與澎湖縣政府各單位持續合作，共同建立起從前端「源頭減量」、中端「定時收運」到後端「妥善轉運」的完整淨零循環鏈，攜手寫下離島環境治理的新篇章。