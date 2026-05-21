高雄科工館站擴大轉乘動線　憲政路增設人行道

為增進國立科學工藝博物館及周邊通學、就醫步行轉乘便利性，高雄市工務局獲中央補助，將針對苓雅區憲政路增設長度約350公尺實體人行道，已進場施工，預計明年農曆年前完工。

憲政路為科工館生活圈的社區通行道路之一，沿線主要為住宅區，鄰近高雄特教學校、凱旋國小、道明中學與聖功醫院等，並可串聯輕軌、台鐵科工館站、鐵路綠園道，交通流量大、轉乘需求高，但既有路側無設置人行道，易生安全隱憂。

高雄市工務局今天新聞稿表示，工務局道路養護工程處陸續翻新九如一路、大順路、樂仁路、建國一路等人行道，此次再獲中央補助，將針對苓雅區憲政路（大順三路至憲政路138巷）增設長度約350公尺實體人行道。

道工處說明，工程將以混凝土新設兩側人行空間，並配合人行動線設置無障礙斜坡道、退縮行穿線，既有設施如路燈、號誌桿、電箱則進行外推整合，另設置停車彎。總經費約新台幣2531萬元，近期已進場施工，將於明年農曆年前完工。

此外，為降低對周邊影響，工程採街廓分段施做方式逐步推進，提醒民眾行經施工路段時，多注意相關警示標誌及交通引導並減速慢行。

道工處指出，目前周邊尚有三民區九如一路（中山高速公路至平等路）、苓雅區武廟路（福德二路至大順三路）等人行環境改善工程，將陸續著手辦理。