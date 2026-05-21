高雄「大港閱冰」7月前進哈瑪星　即日起招募攤商

由高雄市觀光局主辦的「大港閱冰」冰品嘉年華，將於7月在哈瑪星登場。觀光局即日起展開攤商招募，廣邀全台人氣冰品品牌、在地經典名店及特色餐車等踴躍報名。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄「大港閱冰」歷經多年耕耘，已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌之一，去年活動2天即吸引超過5萬人次湧入，帶動周邊店家及商圈業績成長3至5成，成功創造觀光與消費熱潮。

高閔琳指出，今年活動預計集結近50家冰品與美食品牌打造潮流市集，另結合哈瑪星「百年製冰產業歷史」，推出「哈瑪星走讀小旅行」。同時串聯商圈優惠及在地店家合作資源，讓民眾吃冰之餘，還能深入認識哈瑪星的歷史與產業文化。

觀光局今天透過新聞稿表示，「大港閱冰」今年7月將在哈瑪星舉行。即日起啟動攤商招募，廣邀全台人氣冰品品牌、在地經典名店、創意冰品職人及特色餐車踴躍報名，共同打造南台灣最具指標性的冰品嘉年華，搶攻夏季消暑商機。

觀光局說明，因攤位數量有限，活動將採取審查制，且參與店家須符合衛生局檢驗合格規範，呼籲有意參與的品牌店家及職人把握時間報名。

觀光局表示，將攜手高雄市衛生局，針對「大港閱冰」市集冰品攤商進行食品衛生輔導與檢查，從冰品製程、冰塊來源、食材保存溫度到現場環境衛生皆嚴格把關，確保民眾能安心享受清涼冰品。

2026「大港閱冰」報名時間即日起至6月15日止，活動資訊可至高雄市政府「高雄旅遊網」官網、官方臉書、Instagram社群平台或「高雄GO！」APP查詢。