高雄老宅延壽修繕補助更新　即日起受理至8月21日

高雄市工務局表示，內政部推動「老宅延壽補助計畫」，針對屋齡30年以上、4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，提供公共空間及室內空間修繕補助，高雄今天起受理申請至8月21日。

高雄市工務局長楊欽富表示，隨著台灣邁入超高齡社會，老舊住宅比例逐年攀升，若未妥善修繕維護，建築安全風險也將隨之增加。為協助民眾改善老屋居住環境，內政部推動「老宅延壽補助計畫」，協助民眾進行住宅修繕。

高雄市工務局透過新聞稿表示，高雄市自今天起受理「老宅延壽補助計畫」申請，期限至8月21日。受理後將依6項指標排序補助優先順序，民眾只要於受理期限內提出申請即可。

該計畫補助範圍包括建物外牆、屋頂防水、管線更新及無障礙設施等項目。只要屋齡30年以上，且領有使用執照或經工務局核發合法房屋證明的4至6樓公寓或6樓以下透天住宅，皆可提出申請。

工務局表示，此次補助採「受理後統一審查」方式辦理，因此自今天起收件後，將先進行資料完整性初審，待受理截止後再辦理實質審查。而所申請的補助項目及金額，須視個案調查結果及實際需求評估補助內容與額度。

另外，此次補助將依6項加分指標排定補助優先順序，包括戶籍內包含高齡或弱勢身分者、原建築物外牆有磁磚剝落情形、申請加裝屋頂或立面太陽能光電板、提供作為包租代管社會住宅等。

此外，工務局將成立專業輔導團隊，提供民眾諮詢及申請文件輔導服務。申請文件及相關補助資訊，可至「高雄市政府工務局建築管理處」網站右側「115年度老宅延壽補助專區」查詢及下載。