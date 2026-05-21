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金門慈湖濕地查緝非法網具 金管處評估設監視器

中央社／ 金門21日電

金門慈湖重要濕地時有非法網具，金管處今天指出，民國95年至今已清3377件，因尋無放置者目前未有裁罰；就周邊是否設監視器，金管處表示，會評估。

金門慈湖國家級重要濕地為候鳥度冬、遷徙停棲及水域生態繁衍棲地，也是黑面琵鷺等保育類野生動物覓食場域；如經國家公園、員警巡查或民眾檢舉發現非法網具，金門國家公園管理處均通報開口合約廠商清除。

金管處副處長蔡立安今天接受媒體聯訪表示，在慈湖非法放置漁網會影響鳥類等生物活動、生存，可能造成動物死亡、纏網等情形，金管處自95年起開始不定期清除漁網，1年約清除168件，至今已清除3377件，如有查獲放置者會依「國家公園法」或「濕地保育法」裁罰，但原則上難以找到放置者，目前沒有裁罰案例。

媒體詢問巡邏時為何沒有查獲，蔡立安說，因人力有限，巡查時間點可能與民眾放置時間、地點錯開。針對設置監視器規劃，他說，目前周邊沒有設置監視器，「我們會來評估看看」；就設置監視器可能遇到困難，蔡立安指出，除設置與維護成本外，也要考慮成效，監視器可能沒辦法環湖設置。

金管處透過新聞稿指出，設置非法網具不僅破壞慈湖濕地景觀，更可能造成鳥類及野生動物受困傷亡，對濕地生態造成潛在威脅。清除行動除針對違法網具進行移除，也同步加強周邊巡查及違規勸導，希望透過跨機關合作，共同守護慈湖濕地珍貴自然資源。

金管處呼籲，民眾倘若發現非法設置網具、違規捕撈或破壞濕地環境等情事，可即時通報相關單位處理。

金門 慈湖 濕地

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