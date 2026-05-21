助母成就「10元便當阿嬤」行善半世紀 高雄企業家莊吉雄高齡辭世

高雄以10元自助餐餵飽碼頭工人的「賣夢阿嬤」莊朱玉女，她的兒子莊吉雄事業有成後不僅助母「賣夢」，在母親2015年離世後接手善行，以母親莊朱玉女之名成立「莊朱玉女慈善會」，持續幫助高雄及澎湖弱勢家庭，近日莊吉雄高齡辭世，預計23日舉行公祭，「母子慈善家」人生相繼謝幕，昔日善行勾起老高雄人回憶。

莊朱玉女在鹽埕區賣10元自助餐給工人、遊民長達55年，她在鹽埕區公園陸橋旁賣飯菜給工人，常說「沒錢想欠的就欠著」，為了經營自助餐，堅持不漲價，物價高漲也維持10元吃到飽，賣掉7間房子只為讓工人飽餐一頓，2001年曾因此列名高市城市英雄榜。

藝人許效舜主持的「在台灣的故事」曾為莊朱玉女阿嬤做過專訪，深受阿嬤五十多年來不計代價、甚至賣掉7棟房子也要讓碼頭工人和窮苦人家飽餐一頓的善行感動，在鏡頭前頻頻拭淚，阿嬤因此也被封為「賣夢老人」。

莊吉雄在本島及故鄉澎湖事業有成，創辦旗豐集團，事業版圖涵蓋旅遊、飯店與客運服務，深耕澎湖與高雄且積極投入公益，助母繼續「賣夢」，母子兩人也成為高雄在地家喻戶曉的「母子慈善家」，幾年前莊在家鄉澎湖吉貝島的飯店開業，還特別替母親闢建紀念園區，打造雕像紀念母親善行義舉。

2015年初，莊朱玉女以96歲高齡辭世，當天公祭會場，昔日吃過愛心餐的碼頭工人等超過千人到靈前送行，她的兒子莊吉雄在母親離世後以母親莊朱玉女之名成立「莊朱玉女慈善會」，持續幫助高市街友及澎湖弱勢家庭。

莊朱玉女辭世後愛心不止，兒子莊吉雄除了濟助母親賣夢外，在母親身後另以母親名義接手行善，莊吉雄還參與高雄警友會，擔任鹽埕分局警友站主任多年，多年來不間斷力挺警方及鹽埕警分局，若分局有需要，便慷慨解囊做警方充足後盾。

日前警界傳出莊吉雄離世，享壽84歲，預計5月23日上午舉行公祭，地方人士哀悼之餘，再度喚醒社會對這對「母子慈善家」的善行記憶。

莊朱玉女兒子莊吉雄（右）為紀念母親善行，在吉貝家鄉闢建紀念園區，同時為母親立碑塑像。圖／澎湖縣政府提供