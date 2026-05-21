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台南竹筏失去動力海上漂流　澎湖海巡馳援脫困

中央社／ 澎湖縣21日電

台南安平籍「南市筏0357」竹筏昨天在澎湖西南海域故障漂流，澎湖海巡隊獲報前往救援，就近拖往七美南滬港檢修，人船平安。

海巡署第十三巡防區指揮部昨天下午4時28分接獲第六巡防區通報，一艘台南安平籍「南市筏0357」竹筏在澎湖七美西南16浬處，因機械故障失去動力在海上漂流。船上有蔡姓船長等2名船員，台南海巡隊前往協助，為避免入夜後視線不佳增加搜救難度，通報澎湖海巡隊接手救援。

澎湖海巡隊調派巡防艇前往協處，下午6時10分在七美西南19浬處發現竹筏，登筏了解失去動力並協助故障排除，但因船外機故障無法立即排除，先提供2人飲水、食物及保暖物品，考量航行安全，晚間10時15分將竹筏拖抵澎湖七美南滬港維修，人船平安。

海巡署金馬澎分署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，海巡隊將立即前往處理。

澎湖 海巡署 台南

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