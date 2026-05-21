台南竹筏失去動力海上漂流　澎湖海巡馳援脫困

高雄以10元自助餐餵飽碼頭工人的「賣夢阿嬤」莊朱玉女，她的兒子莊吉雄事業有成後不僅助母「賣夢」，在母親2015年離世後接手善行，以母親莊朱玉女之名成立「莊朱玉女慈善會」，持續幫助高雄及澎湖弱勢家庭，近日莊吉雄高齡辭世，預計23日舉行公祭，「母子慈善家」人生相繼謝幕，昔日善行勾起老高雄人回憶。

2026-05-21 12:32