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屏東黑鮪魚季東港餐廳現饕客 餐廳研發新料理「愛文芒果」入菜

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
東港佳珍餐廳推出黑鮪魚泡飯、芒果黑鮪魚、滷黑鮪肚佐芒果青等新特色料理。記者潘奕言／攝影
東港佳珍餐廳推出黑鮪魚泡飯、芒果黑鮪魚、滷黑鮪肚佐芒果青等新特色料理。記者潘奕言／攝影

屏東鮪魚文化觀光季五月開跑，吸引不少饕客到東港品嘗美味的黑鮪魚及海鮮料理。東港佳珍餐廳老闆蕭受發今年標下第一鮪，除了將販售所得捐給弱勢學子的營養午餐費，餐廳也推出新特色料理，甚至以屏東盛產的愛文芒果搭配黑鮪魚。

東港區漁會統計，今年黑鮪魚迄今捕獲約2000尾，比去年同期略多，目前價格約每公斤300到500元，跟去年差不多。由於至今捕獲的配額僅達25%，漁會預計依這個速度漁民大概可捕撈到六月底。

蕭受發今年以創新高的每公斤1.06萬、總價201.4萬元標下第一鮪，這已是他第12次標得第一鮪。原本是船長的他，後來自己開餐廳，因為知道跑船人的辛苦，才會這麼多年都標下第一鮪，只希望讓漁民能有好的收入。往年第一鮪販售所得蕭受發都捐出做公益，今年他仍再度捐給弱勢學子做為營養午餐費用。

蕭受發說，黑鮪魚季的這4個月是東港餐廳人潮最多的時候，許多遊客都是慕黑鮪魚之名而來，因此餐廳每年都會挖空心思研發新料理，讓遊客年年都有新鮮感，每年這個時候就會固定到東港報到，而許多饕客的的嘴也是「愈吃愈刁」

餐廳今年推出黑鮪魚泡飯、芒果黑鮪魚、滷黑鮪肚佐芒果青等新料理。蕭受發說，料理多利用屏東在地食材，支持在地農漁民，像芒果黑鮪魚料理都是採用在地新鮮的愛文芒果和土芒果，加上半熟的黑鮪魚或滷過的黑鮪魚肚，具畫龍點精之妙，口味搭配獨特。

黑鮪魚泡飯因做時費工，需提前預訂。將櫻花蝦壓成粉狀後，加入鹹蛋黃、蝦猴熬煮湯汁，再加入黑鮪魚、鮮蝦、西施舌等各式海鮮，煮沸後再倒入炒過的香米，有別於東港知名的飯湯，吃起來有粒粒分明的感覺，加上滿滿的撲鼻海鮮味，十分美味。

東港佳珍餐廳老闆蕭受發今年標下第一鮪，除了將販售所得捐給弱勢學子的營養午餐費，餐廳也推出新特色料理。記者潘奕言／攝影
東港佳珍餐廳老闆蕭受發今年標下第一鮪，除了將販售所得捐給弱勢學子的營養午餐費，餐廳也推出新特色料理。記者潘奕言／攝影

東港區漁會統計，今年黑鮪魚迄今捕獲約2000尾，比去年同期略多。圖／東港區漁會提供
東港區漁會統計，今年黑鮪魚迄今捕獲約2000尾，比去年同期略多。圖／東港區漁會提供

東港區漁會統計，今年黑鮪魚迄今捕獲約2000尾，比去年同期略多。圖／東港區漁會提供
東港區漁會統計，今年黑鮪魚迄今捕獲約2000尾，比去年同期略多。圖／東港區漁會提供

屏東 東港 芒果 鮪魚

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