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父親心肌梗塞送醫路途遠 議員重申「台61銜接國10對沿海非常重要」
台61線未來將南延至高雄楠梓，議員宋立彬今日總質詢提及當年父親心肌梗塞緊急送醫往事，強調台61若串聯國10可節省一半以上交通時間，這條路對沿海居民非常重要，盼市府支持。市長陳其邁說，已於4月28日函請交通部將地方意見納入規畫與考量。
行政院上月核定「台61線南延至高雄地區可行性評估」，台61線預計延伸至高雄市楠海路，距離國道10號高速公路還有數公里距離。
議員宋立彬今早質詢指出，父親多年前曾因心肌梗塞緊急送醫，住家距離高雄榮總車程超過40分鐘，病患根本撐不了這麼久，若台61串聯國10只需要15分鐘，所以他一直堅持台61線必須串連至國10。
宋立彬強調，政府應思考可否利用高架方式讓兩條道路串聯在一起，否則未來車輛只會擠在新台17線翠華路造成壅塞，無法真正分流；雖然用地取得可能很困難，但交通是百年政策，現在不納入規畫以後沒機會。
陳其邁答詢表示，台61線在宋立彬與李雅芬兩位議員多次爭取下，梓官、永安及彌陀部分，包括增設梓官交通道及銜接市區高速網高鐵的相關意見，4月28日已經函請交通部納入綜合規畫評估。
宋立彬質疑，台北市快速道路很多，為何高雄沒辦法做? 市府至少要去溝通協調，先要把評估做好，未來才有施作機會。陳其邁說，他也覺得宋立彬想法不錯，但沿途房子很多，且會遇到永安濕地及彌陀限建問題，有些工程技術需要進一步研究。
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