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運量倒數...「區間快」加停高雄後庄站！網友怒：台鐵變政治人物的政策支票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台鐵去年甫調漲票價，區間快票價便宜很受歡迎，今年7月將增加停靠高雄大寮後庄站的訊息引起網友議論。記者徐白櫻／攝影
台鐵去年甫調漲票價，區間快票價便宜很受歡迎，今年7月將增加停靠高雄大寮後庄站的訊息引起網友議論。記者徐白櫻／攝影

台鐵區間快票價比自強號便宜、通行時間差距不大，十分受乘客歡迎，不料近日台鐵公布新時刻表，高雄大寮後庄站列入新停靠站，引發網友怒火，覺得「高雄境內運量倒數第二名的車站也要被迫停區間車了，台鐵被迫成為政治人物的政策支票」。

「區間快車」是介於對號列車（如自強號、莒光號）與一般區間車之間的車種，具備「停靠站少、行駛速度快、票價較便宜」三大特色，以高雄左營站通行至台東站為例，自強號全票509元，區間快328元，部分自強號列車與區間快時間差距不到半小時，價錢卻差很多。

台鐵5月8日宣布自7月1日起實施年度大改點，共計調整653列次。有網友發現，時刻調整過後，區間快在高雄增加停靠大寮「後庄站」，這樣從屏東枋寮搭車到高雄新左營站慢了1分鐘。

訊息曝光引發許多網友不滿，認為後庄站運量是高雄境內倒數第二，台鐵此舉等同「把區間快當區間車、把自強當區間快」、「區間快一直停這種站要怎麼快」、「什麼東西都要開到家門口，又不是沒有區間車，還要占區間快的便宜，夾在鳳山與九曲堂兩個有對號列車的站，替南投感到不值」。

針對新時刻表，許多網友表達憤怒，但也有網友說「身為大寮人聽到這個消息很開心」。

另有網友質疑，台鐵此舉是因為林園、大寮選區的高雄立委林岱樺曾提出「爭取區間快停靠後庄站」政見，台鐵被迫成為政治人物的政策支票。台鐵表示，相關細節將進一步了解後回應。

高雄林園大寮立委林岱樺臉書分享她爭取後庄站改造的成果，並爭取區間快停靠後庄站。圖／取自立委林岱樺臉書
高雄林園大寮立委林岱樺臉書分享她爭取後庄站改造的成果，並爭取區間快停靠後庄站。圖／取自立委林岱樺臉書

台鐵區間快原本沒有停靠高雄大寮後庄站，但從7月1日改點後將會增加後庄站。記者徐白櫻／攝影
台鐵區間快原本沒有停靠高雄大寮後庄站，但從7月1日改點後將會增加後庄站。記者徐白櫻／攝影

台鐵區間快30 64車次7月1日起將增加停靠高雄大寮後庄站，引起網友熱議。記者徐白櫻／攝影
台鐵區間快30 64車次7月1日起將增加停靠高雄大寮後庄站，引起網友熱議。記者徐白櫻／攝影

自強號 台鐵 高雄 區間快 後庄站 林岱樺

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