空車牌喊價20萬、個人申請門檻高…運將「看得到拿不到」

高雄計程車掛牌數九千六百輛，雖有空牌額供申請，卻遭車行壟斷，車牌數不透明，還傳出一張牌照喊價廿萬元，全國汽車駕駛人權益聯盟南區高雄分會長吳曉珮說，司機長期被車行剝削、運價過低與牌照不透明，高雄、屏東最嚴重。

吳曉珮指出，高雄計程車起跳價維持八十五元，十九年未變動，停等計費採「一百秒跳五元」，北北基、台中、彰化等地早改為六十秒跳表，停等秒數差異讓司機每月收入可能比北部少上近萬元，以現行制度換算，停等時薪只剩一八○元，低於法定最低時薪一九六元，連速食店都有兩百元時薪。

「一開始就被綁進車行。」吳曉珮說，靠行費從一千漲到兩千元，司機高度依附靠行，新進司機考取職業駕照，須透過車行開立受僱單才能申請執業登記證。若想汰舊換新，依法可延續原牌額，但部分車行以舊牌撤銷「遊戲規則重來」哄抬權利金，吳曉珮說，她兩年前辦汰舊換新，曾遇車行以「牌照要收回自用」為由，不願讓她延續，只好轉為申請個人車牌。她說，個人車牌申請門檻又過高，需執業滿六年以上年資、三年內無違規紀錄過於嚴苛，一名駕駛去年十二月具資格申請個人車牌，但因載孩子到市場買食物遭開單，「一張罰單再等三年！」

吳曉珮指出，白牌車長期私下攬客，取締有限，合法計程車須負擔靠行、保險與執照成本，卻遭白牌削價競爭，衝擊生計。一名駕駛透露，新手駕駛入行無法申請個人車牌只能靠行，有不肖車行卻說「沒牌了」，從三萬元喊到十萬元，最後只能做白牌車。

市長陳其邁昨在議會說，仍有空牌額，優良駕駛申請個人車牌不受總量管制，交通局研擬放寬通用計程車車牌申請條件，解決白牌車亂象。