聽新聞
0:00 / 0:00

高雄百名運將怒控車行長期剝削、要求成立諮委會 陳其邁：1個月內成立

聯合報／ 記者宋原彰郭韋綺／高雄報導
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟（左）遞陳情書給交通局官員。記者宋原彰／攝影
全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟（左）遞陳情書給交通局官員。記者宋原彰／攝影

「給職業駕駛一條活路！」全國汽車駕駛人權益聯盟協會昨號召百輛計程車繞行高雄市政府，控訴油價、保險、維修等成本齊漲，收入銳減，還被車行收高額靠行費，直呼「快撐不下去」，要求調整運價、組計程車諮詢委員會。市長陳其邁允諾一個月內完成法定程序盡速成立，查核巧立名目收取不當費用。

運將提四大訴求，運價多年未調整，遭不肖車行違規收權利金、調漲靠行費，長期掌控多數合法牌照，脅迫司機配合，收費數萬元，要求市府組計程車諮詢委員會，徹查車行車額和成立計程車休息站。

聯盟理事長劉鴻樟說，計程車運價起跳價八十五元，多年未隨物價和經營成本調整，須重啟運價審議機制，「讓我們能有尊嚴握緊方向盤，撐著這座城市交通向前行」。

法律顧問盧彥晴指出，車行巧立名目收費，包括權利金、買斷費、綁約電台費、指定購車榨取退傭退稅、靠行費、行政費、違約金等，以車牌控制駕駛，政府應成立諮詢委員會，納入基層聲音。

陳姓職業駕駛說，合法司機苦撐，根源是牌照制度長期失衡，部分車行壟斷車額、涉及黑市交易，車行片面強收車牌權利金，市府應公開車行車額，杜絕牌照壟斷與不實申報。

市議員李雅慧在議會質詢並到場聲援，她說，過去雖曾開放中午讓計程車司機免費路邊停車，司機只能在車內休息，排班與駕駛疲勞，增加用路風險，建議適度開放公有停車場供司機休息。

「車行是要給我們靠的，不是從我們身上剝削」，高雄市行人路權促進會理事林于凱說，計程車靠行需有牌照、租車、保險等費用，一條龍全由車行賺走。

陳其邁允諾，一個月內成立諮詢委員會，盤點空間設休息站，尋找一、二處試辦，由市府支付費用。中午免費停車時段可研議適度放寬，避免司機載客用餐因超過時限被收費，針對平台、車行涉及不公平承攬、剝削，請相關單位清查。

交通局回應，禁止收取契約未約定費用和放寬通用計程車牌照發放等事項，交通部已研擬修法，查核業者落實契約。

全國汽車駕駛人權益聯盟昨號召百名計程車駕駛在高雄四維行政中心遊行爭取權益。記者宋原彰／攝影
全國汽車駕駛人權益聯盟昨號召百名計程車駕駛在高雄四維行政中心遊行爭取權益。記者宋原彰／攝影

陳其邁 計程車 高雄 運將 車行

延伸閱讀

百名運將上街陳情 陳其邁成立計程車諮詢委員會

高雄運將上街頭怒吼反剝削 陳其邁：1個月內成立諮詢委員會

省油錢！小黃今起最高領6千元補貼 尚未申請2管道辦理

夜歸女搭計程車被一問句嚇壞！網教自保法：超商就是妳家

相關新聞

高雄百名運將怒控車行長期剝削、要求成立諮委會 陳其邁：1個月內成立

「給職業駕駛一條活路！」全國汽車駕駛人權益聯盟協會昨號召百輛計程車繞行高雄市政府，控訴油價、保險、維修等成本齊漲，收入銳減，還被車行收高額靠行費，直呼「快撐不下去」，要求調整運價、組計程車諮詢委員會。市長陳其邁允諾一個月內完成法定程序盡速成立，查核巧立名目收取不當費用。

空車牌喊價20萬、個人申請門檻高…運將「看得到拿不到」

高雄計程車掛牌數九千六百輛，雖有空牌額供申請，卻遭車行壟斷，車牌數不透明，還傳出一張牌照喊價廿萬元，全國汽車駕駛人權益聯盟南區高雄分會長吳曉珮說，司機長期被車行剝削、運價過低與牌照不透明，高雄、屏東最嚴重。

戰地小學堂變暖心樂園 金湖飯店志工陪伴福田家園孩子同樂

金門在地企業投入公益陪伴。金湖飯店今天下午舉辦「志工愛心活動」，邀請福田家園園生走進館內「戰地小學堂」，透過電影欣賞、DIY手作與趣味遊戲等多元活動，在歡笑與陪伴中度過溫馨午後，也藉此傳遞關懷兒少的公益精神。

G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合 5月31日屏東潮州登場

戰門陀螺現在極夯，屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下，另外還有車展、四驅與甩尾遙控車、桌遊童玩與市集等活動，打造大型熱血童玩嘉年華，讓民眾一次玩個夠。

烈嶼幼兒園走讀西方社區 孩子了解風雞、做泥鹹蛋感受家鄉味

風雞是金門縣烈嶼鄉特有的厭勝物（避邪物），也是該地特有的民間信仰，具有鎮風煞、驅邪避災、護宅、保平安的意義。金門縣烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園昨前往西方社區，展開一場結合在地文化、生態探索與食農教育的「金門土雞探險趣」走讀活動，孩子們不僅認識烈嶼特有的「風雞」文化，也實際走進雞舍體驗撿雞蛋、製作紅泥鹹蛋，最後再品嚐熱騰騰的土雞麵線與特色點心，在歡笑聲中完成一場深具家鄉味的學習之旅。

金門陳顯古墓遭盜挖修舊如舊今完工 陳福海：強化古蹟保護

金門縣定古蹟「陳顯墓」在今年4月初遭人挖掘破壞，因墓體受損情況嚴重，引發地方震驚與高度關注。金門縣文化局隨即啟動緊急搶修機制，委由具有古蹟古墓修繕經驗的在地團隊嘉錦營造有限公司辦理修復工程，歷經10餘天施工後，已於5月1日順利完工，並於今天上午舉行謝土儀式，象徵階段性修復工作圓滿完成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。