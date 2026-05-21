高雄百名運將怒控車行長期剝削、要求成立諮委會 陳其邁：1個月內成立

「給職業駕駛一條活路！」全國汽車駕駛人權益聯盟協會昨號召百輛計程車繞行高雄市政府，控訴油價、保險、維修等成本齊漲，收入銳減，還被車行收高額靠行費，直呼「快撐不下去」，要求調整運價、組計程車諮詢委員會。市長陳其邁允諾一個月內完成法定程序盡速成立，查核巧立名目收取不當費用。

運將提四大訴求，運價多年未調整，遭不肖車行違規收權利金、調漲靠行費，長期掌控多數合法牌照，脅迫司機配合，收費數萬元，要求市府組計程車諮詢委員會，徹查車行車額和成立計程車休息站。

聯盟理事長劉鴻樟說，計程車運價起跳價八十五元，多年未隨物價和經營成本調整，須重啟運價審議機制，「讓我們能有尊嚴握緊方向盤，撐著這座城市交通向前行」。

法律顧問盧彥晴指出，車行巧立名目收費，包括權利金、買斷費、綁約電台費、指定購車榨取退傭退稅、靠行費、行政費、違約金等，以車牌控制駕駛，政府應成立諮詢委員會，納入基層聲音。

陳姓職業駕駛說，合法司機苦撐，根源是牌照制度長期失衡，部分車行壟斷車額、涉及黑市交易，車行片面強收車牌權利金，市府應公開車行車額，杜絕牌照壟斷與不實申報。

市議員李雅慧在議會質詢並到場聲援，她說，過去雖曾開放中午讓計程車司機免費路邊停車，司機只能在車內休息，排班與駕駛疲勞，增加用路風險，建議適度開放公有停車場供司機休息。

「車行是要給我們靠的，不是從我們身上剝削」，高雄市行人路權促進會理事林于凱說，計程車靠行需有牌照、租車、保險等費用，一條龍全由車行賺走。

陳其邁允諾，一個月內成立諮詢委員會，盤點空間設休息站，尋找一、二處試辦，由市府支付費用。中午免費停車時段可研議適度放寬，避免司機載客用餐因超過時限被收費，針對平台、車行涉及不公平承攬、剝削，請相關單位清查。

交通局回應，禁止收取契約未約定費用和放寬通用計程車牌照發放等事項，交通部已研擬修法，查核業者落實契約。