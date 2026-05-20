戰地小學堂變暖心樂園 金湖飯店志工陪伴福田家園孩子同樂

金門在地企業投入公益陪伴。金湖飯店今天下午舉辦「志工愛心活動」，邀請福田家園園生走進館內「戰地小學堂」，透過電影欣賞、DIY手作與趣味遊戲等多元活動，在歡笑與陪伴中度過溫馨午後，也藉此傳遞關懷兒少的公益精神。

此次活動由金湖飯店協理黃筠芝、副理吳美娟帶隊，承辦主任胡智傑則在現場迎接福田家園主任陳長源及園生一行人，雙方透過互動交流與團康活動，拉近彼此距離，現場氣氛熱絡。

此次活動由金湖飯店志工團隊規劃安排，內容包括迎賓互動、電影欣賞、手作DIY、趣味遊戲及大合唱等，並帶領園生參觀館內「戰地小學堂」，以寓教於樂方式認識金門戰地文化特色，讓園生們在輕鬆愉快的氛圍中參與各項體驗，不時傳出笑聲。

金湖飯店表示，「戰地小學堂」是館內頗受親子旅客喜愛的體驗空間，平時免費提供房客進行親子互動與手作活動，館內並設有兒童卡丁車、桌球、手足球、水彈射擊及藝文揮毫等設施，希望讓旅客在休閒娛樂中，也能感受金門戰地文化與親子同樂氛圍。

飯店指出，希望藉由此次公益陪伴活動，讓福田家園的師生們感受到社會的溫暖與關懷，也讓金湖飯店參與的志工們，能從服務過程中體會到付出與分享的意義，共同傳遞正向能量與公益精神。